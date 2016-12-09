Секреты правильного хранения продуктов

Именно их правильное хранение является залогом приготовления полезной и приятной пищи.

Далеко не каждый знает, что хлеб и разнообразные хлебобулочные изделия необходимо хранить в холодильнике. Низкая температура позволит хлебу максимально долго не плесневеть. Кроме того, не рекомендуется оставлять хлеб открытым (на столе, например) даже на совсем непродолжительное время. В противном случае он зачерствеет и употреблять в пищу такой продукт будет не просто неприятно, но еще и опасно.

Когда приходите в магазин с целью покупки кисломолочных продуктов, в первую очередь обратите внимание на их дату изготовления, так как именно кисломолочная продукция является наиболее скоропортящейся. Но даже недавняя дата выпуска не поможет сохранить кисломолочные продукты, если не поместить их сразу в холодильник. Молоко, кефир и т.д. обязательно оставляйте только в закрытой посуде (увеличиться срок хранения, не будут впитываться запахи от других продуктов, которые также лежат в холодильнике).

Идеальное место для яиц – холодильник или просто прохладное, постоянно проветриваемое место. Яйца могут сохраняться в целости и сохранности довольно продолжительное время, однако это лишь при условии, что их скорлупа не повреждена. Перед тем как готовить яйца, понюхайте их. К счастью, у протухших яиц имеется довольно специфический запах, что позволяет мгновенно определить, испорчены они или еще годны к употреблению.

Фрукты и овощи старайтесь как можно скорее скушать, так как со временем все их полезные свойства утрачиваются. Если же возможности употребить в пищу мгновенно нет, то оставляйте их либо в холодильнике, либо просто на столе / полке. Будьте внимательны, некоторые из видов фруктов и овощей не стоит мыть, иначе они испортятся гораздо быстрее.



