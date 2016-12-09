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Леди
Красота и здоровье
9 декабря 16, 11:49
Как удержать вес после похудения
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Очень часто похудев человек, начинает замечать что, его вес стремительно возрастает с каждым прожитым днем.
Ведь похудев организм находится в своеобразной яме истощения. И в такой ситуации идет погоня за возвратом утраченных ресурсов, то есть жировых отложений.
 
Организм человека не дурак, у него никогда ничего не бывает просто так. В теле человека все закономерно и точно. И в такой ситуации возникает вопрос – возможно ли всё-таки удержать вес после не простого пути похудения. И если возможно то, как это сделать? Об этом и пойдет речь в данной статье.
 
Итак, как удержать вес после похудения. 
 
Безусловно, удержать вес после похудения возможно, если следовать следующим рекомендациям:
 
1. Структурируйте свое питание
 
Питание является тем самым движущим фактором, которым мы можем управлять и за счет этого менять свое телосложение в ту или иную степень формы. Структура питания должна быть такова, чтобы вы точно знали, сколько вам нужно еды, то есть калорий в день. Зная сколько калорий вам нужно съесть в день, вы сможете купить продукты, которые закроют эту калорийность, и четко съедите то количество пищи, которое отмерено заранее.
 
2. Не забрасывайте спорт
 
Худея вы занимались физическими нагрузками. Но почему то похудев, вы решили, что это вам не нужно, раз долгожданная форма у вас в кармане. Но это абсолютно не правильно. Ведь организм адаптируется под условия окружающей среды, а изменив условия (в данном случае перестав тренироваться) вы даете сигнал организму что, можно снова запасаться жировыми отложениями.
 
Ведь вам не нужен тонус мышц когда вы лежите на диване. Так что совет таков – тренируйтесь так же как и ранее. Единственное что можно сделать это сбавить интенсивность. Ведь ваши цели изменились. Теперь вы не сбрасываете массу, а просто поддерживаете тело в тонусе.
 
3. Пейте достаточное количество воды в день
 
Именно недостаток воды в большинстве своем ведет к обжорству. А обжорство ведет сами знаете к каким последствиям. Так что помните вода – это безусловный фактор не только похудения, но и поддержания текущей формы. 
 
Вот такие простые и в тоже время в определенной степени сложные советы которые помогут удержать вес после похудения и быть всегда в отличной форме и тонусе.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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