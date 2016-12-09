Как сохранить здоровье зубов - советы врачей

Но в отличие от акулы, резерва новых зубов он не имеет. Этот явный недосмотр эволюции приходится исправлять самим людям: не первую сотню лет они учатся сохранять зубы целыми, крепкими и многочисленными.

Каковы же успехи?

Как ни странно, единой методики сохранения зубов так и не выработано. Различные народы применяют разные принципы и используют различные методики ухода за ротовой полостью, однако нельзя сказать, что жевание резинки (как в США) менее (или более) эффективно, чем воздействие расщепленной веточки ароматного дерева (как в Индии).

По мнению многих специалистов, столь широко распространенная неприятность, как кровоточивость десен – ни что иное как одна из форм цинги. Именно так: болезнь, косившая моряков и аристократию прошлого десятками и вызываемая дефицитом аскорбиновой кислоты в организме человека, благополучно пережила бум производства синтетических витаминов и прекрасно прижилась в организмах людей, питающихся консервами в сочетании с овощами и фруктами обедненного витаминного состава.

Между тем, хорошо известно, что у сельчан, лишенных радости широкого употребления колбас, мясных и рыбных деликатесов, стейков, неделями не стареющих на прилавках, а также вынужденных употреблять в пищу яйца и мясо от кур выгульного содержания, пить парное молоко, грызть яблоки, только что сорванные с дерева, кровоточивости десен нет. Стало быть, и зубы у них много реже шатаются и выпадают без явных причин порчи.

Яблоки – в этом сходится и официальная, и народная медицина – вообще лучшее профилактическое средство для зубов. Достаточно съедать каждый день по одному кислому крепкому яблоку, и проблем с зубами будет в разы меньше! Не понадобится ни пломбирование, ни имплантация зубов, если каждый день они очищаются, укрепляются, свежеют в процессе разгрызания и жевания яблока.

Попытки заменить родные нам яблоки другими плодами подчас неэффективны, а подчас и опасны. Народы, живущие в местах произрастания ананасов и киви, не слишком охотно употребляют в пищу эти фрукты. Наличие в соке этих плодов ферментов, способных разрушать зубную эмаль и дентин, останавливает их.

Что интересно, нам, заморским потребителям фруктовой экзотики, такая опасность грозит меньше: во-первых, у нас нет привычки каждодневно питаться ананасами или киви; во-вторых, нам свойственно потреблять эти фрукты в скромных количествах; в-третьих, мы часто совмещаем употребление в пищу экзотических фруктов с питьем кефира, йогурта, или смешиваем фруктовые салаты.

Но все-таки универсальный способ сохранения зубов есть. Это – двукратная ежедневная их чистка и периодические визиты к стоматологу.



