4 главных принципа рационального питания

А еще, сколько больных людей не знают, от чего же они могли заболеть той или иной болезнью, а на самом деле это все от неправильного питания и несбалансированности питания.

Что такое правильное, то есть рациональное питание

Правильное питание - это прежде всего натуральные продукты. Натуральными могут считаться продукты, выращенные в экологически чистых регионах планеты. Где же найти такие продукты? Просто идите на рынок и покупаете, покупайте всё что там видите, потому что именно на рынке продукты, выращенные в экологически чистых условиях и без всяких химических вариации.

Четкие пропорции белков жиров и углеводов

То есть вы должны четко знать сколько вам нужно того или иного нутриенты съедать в день. Ведь съел больше вы можете перегрузить свою пищеварительную систему, а съев меньше, не получить всех важных микроорганизмов и элементов для организма.

Львиную долю сегодня дневного рациона нужно отдать углеводам, то есть 50 - 60% должно приходиться на углеводную пищу, белков 25 - 30% и жиров 15 - 20%. Вот такой балансностью должен обладать ваш рацион.

Количество потребляемой пищи

Специалисты рекомендуют, не съедали весь свой дневной рацион за один или два раза. Лучшим вариантом будет, есть 5 - 6 раз в день. А вообще чем это число будет больше, тем лучше. Потому что, дробя свое питание, вы не перегружайте свой организм, а это значит и проблем с ним у вас никаких не будет.

Общее количество калорий

Очень важно четко знать, сколько калорий вам нужно съедать в день, поскольку съел больше, вы будете начинать откладывать жировые запасы, а съев меньше, будете терять в мышечной массе, и организм будет ослабевать. Выход один есть столько, сколько нужно именно вам калорий в день, то есть не больше и не меньше. Для каждого человека цифра калорий будет своей. Примерное число, от которого стоит отталкиваться 2000 калорий в день.

Вода

Главным фактором правильного питание, безусловно, будет являться потребление чистой природной воды в течение всего рабочего дня. Вода является главным транспортиром всех процессов организма. Так что не забывайте про воду и тогда вы будете здоровыми и счастливыми.



