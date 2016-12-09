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Леди
Красота и здоровье
9 декабря 16, 11:56
4 главных принципа рационального питания
питание
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Как много проблем в современном обществе напрямую связанных с питанием.
А еще, сколько больных людей не знают, от чего же они могли заболеть той или иной болезнью, а на самом деле это все от неправильного питания и несбалансированности питания.
 
Что такое правильное, то есть рациональное питание
 
Правильное питание - это прежде всего натуральные продукты. Натуральными могут считаться продукты, выращенные в экологически чистых регионах планеты. Где же найти такие продукты? Просто идите на рынок и покупаете, покупайте всё что там видите, потому что именно на рынке продукты, выращенные в экологически чистых условиях и без всяких химических вариации.
 
Четкие пропорции белков жиров и углеводов
 
То есть вы должны четко знать сколько вам нужно того или иного нутриенты съедать в день. Ведь съел больше вы можете перегрузить свою пищеварительную систему, а съев меньше, не получить всех важных микроорганизмов и элементов для организма.
Львиную долю сегодня дневного рациона нужно отдать углеводам, то есть 50 - 60% должно приходиться на углеводную пищу, белков 25 - 30% и жиров 15 - 20%. Вот такой балансностью должен обладать ваш рацион.
 
Количество потребляемой пищи
 
Специалисты рекомендуют, не съедали весь свой дневной рацион за один или два раза. Лучшим вариантом будет, есть 5 - 6 раз в день. А вообще чем это число будет больше, тем лучше. Потому что, дробя свое питание, вы не перегружайте свой организм, а это значит и проблем с ним у вас никаких не будет.
 
Общее количество калорий
 
Очень важно четко знать, сколько калорий вам нужно съедать в день, поскольку съел больше, вы будете начинать откладывать жировые запасы, а съев меньше, будете терять в мышечной массе, и организм будет ослабевать. Выход один есть столько, сколько нужно именно вам калорий в день, то есть не больше и не меньше. Для каждого человека цифра калорий будет своей. Примерное число, от которого стоит отталкиваться 2000 калорий в день.
 
Вода
 
Главным фактором правильного питание, безусловно, будет являться потребление чистой природной воды в течение всего рабочего дня. Вода является главным транспортиром всех процессов организма. Так что не забывайте про воду и тогда вы будете здоровыми и счастливыми.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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