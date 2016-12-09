Способы применения кокосового масла для здоровья волос

Кокосовое масло можно приобрести в аптеках и косметических магазинах, а также его часто привозят в качестве сувенира из Таиланда. Не удивляйся, если после перелета нерафинированное масло приобретет густую консистенцию и станет белым. Именно так оно обычно выглядит при температуре ниже двадцати пяти градусов.





Это не повод заявлять о его непригодности! Достаточно просто отогреть его с помощью водяной бани или растереть в ладонях, масло вновь станет жидким и прозрачным. Лучшее место для длительного хранения кокосового масла – холодильник.





Вот топ-5 способов использовать кокосовое масло для здоровья волос.





Маска для волос





Для достижения максимального эффекта необходимо втирать масло в кожу головы, а также равномерно распределять по всей длине волос, после чего накрыть голову полотенцем на полтора часа. По прошествии указанного времени масло необходимо смыть шампунем. Волосы приобретут здоровый вид, станут блестящими, а также будут приятно пахнуть кокосом.





Укрепление окрашенных волос





Отличные результаты дает кокосовое масло в качестве ухода за окрашенными волосами. Если использовать его регулярно три раза в неделю, это позволит избежать сухости и проблем с секущимися кончиками.





Сохранение цвета волос





Кокосовое масло отлично справляется с задачей сохранения цвета окрашенных волос. Еще один его плюс – цвет под воздействием масла выглядит максимально натурально. Плюс ко всему, кокосовое масло обеспечивает волосам красивый блеск и защиту от негативного влияния химического состава краски.













Экспресс-уход





Если у вас нет времени на длительный уход за волосами, то просто нанесите масло перед мытьем головы на пятнадцать минут, после чего смойте шампунем. Регулярное проведение такой процедуры гарантирует волосам здоровый вид.





Уход за кожей головы





Кокосовое масло быстро впитывается и в один момент усваивается клетками кожи головы, тем самым обеспечивая укрепление волосяных луковиц. Это сделает волосы более густыми и менее ломкими. Такой уход также гарантирует активизацию процессов роста волос.



