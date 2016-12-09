Специи, которые защищают от рака

Врачи подчеркивают, что в нашем рационе обязательно должны присутствовать: оливковое масло, орехи, продукты, богатые клетчаткой и кислотами омега-3, а также фрукты и овощи, особенно ярких цветов, потому что содержащиеся в них вещества - бета-каротин или ликопин - защищают клетки от повреждения. Однако большую роль в профилактике рака играют также специи.





Душица или орегано. Противораковыми свойствами орегано обязан рекордному количеству содержащихся в нём флавоноидов, в том числе апигенина и лютеолина. Эти вещества вызывают гибель "плохих клеток", например, при раке поджелудочной железы, который считается одним из самых агрессивных раковых заболеваний.





Петрушка. Ученые из Университета Миссури считают, что петрушка может быть использована в лечении рака молочной железы. В своем исследовании ученые показали, что присутствующий в ней апигенин стимулирует гибель опухолевых клеток молочной железы и препятствует их распространению. Петрушку также рекомендуется употреблять в пищу для профилактики рака легких. Эфирные масла, которые отвечают за ее характерный вкус, нейтрализуют канцерогены, вдыхаемые в легкие, в том числе и те, которые содержатся в сигаретном дыме.





Красный перец. Капсаицин, содержащийся в красном перце, обладает противоопухолевыми свойствами. Согласно исследованиям, это вещество способствует саморазрушению (апоптозу) раковых клеток. Ученые предупреждают, однако, что употребление острого красного перца в больших количествах может иметь обратный эффект, в частности, привести к раку желудка. В медицине капсаицин используют в качестве стимулятора аппетита и как анальгетик (длительный контакт с капсаицином уменьшает чувствительность нервных окончаний)





Чеснок. Ученые обнаружили, что в чесноке содержится около 30-ти веществ, которые имеют противораковые свойства. Наиболее известным из них является аллицин, которому чеснок обязан своим характерным резким запахом. Аллицин является сильным антиоксидантом, а также имеет сильные антибактериальные свойства. Исследования, проведенные в Китае, показали, что, если употреблять сырой чеснок в пищу хотя бы два раза в неделю, можно снизить риск развития рака легких на 40 процентов. Производные серы, присутствующие в чесноке, защищают клетки от рака желудка и рака толстой кишки.





Куркума. Куркумин, активное соединение куркумы, разрушает раковые клетки и способствует их самоуничтожению. Исследователи из Техасского Университета в Хьюстоне обнаружили, что это соединение ингибирует (подавляет) рост рака молочной железы и препятствует образованию метастаз. Другие исследования показали, что куркумин ограничивает развитие рака толстой кишки, печени, желудка, яичников и лейкемии.





Шафран. Научные исследования показали, что шафран подавляет распространение раковых клеток печени и способствует их гибели. Известны также противовоспалительные и антиоксидантные свойства шафрана, который является одной из самых дорогих специй в мире. Интересный факт: для получения одного килограмма этой пряности необходимо 150 тысяч цветков.





Имбирь. Ученые надеются, что имбирь может стать дешевым и эффективным способом, предотвращающим раковые заболевания. Проведенные исследования показали, что регулярное употребление в пищу имбиря или содержащих его БАД-ов уменьшает воспалительные процессы в кишечнике, защищая его от развития раковых опухолей, а также предотвращает развитие опухолевых клеток в яичниках, способствуя их саморазрушению.



