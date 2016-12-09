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Леди
Красота и здоровье
9 декабря 16, 12:10
Как правильно пить кофе с пользой для здоровья
Кофе
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О пользе и вреде кофе спорят давно. Мы подскажем, как пить кофе с пользой для здоровья.
Как пить кофе с пользой для здоровья: эффективные способы

В правильных дозах и правильно приготовленный кофе снижает риск развития диабета, заряжает энергией и обогащает антиоксидантами. Чтобы получить максимум пользы, кофе следует правильно пить.

1.    Не пейте натощак

После пробуждения нужно пить воду с лимоном, а не крепкий кофе (если еще и с сигаретой). Запомните простую формулу – вода с лимоном, через 10 минут завтрак, через полчаса кофе. Кофеин, который содержится в кофе раздражает стенки желудка и вызывает изжогу. Также кофе содержит горечи, которые обладают желчегонным действием. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы облегчить процесс пищеварения, а зачем ее выделять если нечего переваривать?

2.    Заваривайте кофе

Если вы часто пьете кофе, позаботьтесь о его качестве. Покупайте хорошие сорта в зернах, затем самостоятельно перемалывайте его и заваривайте в турке.

3.    Избегайте добавок

Если вам не нравится горечь напитка, 1 ч. л. сахара в кофе будет достаточно. Не стоит добавлять сливки и сладкие сиропы, они не только калорийны, но еще и вредны – вещества, которые в них содержаться плохо отражаются на нашей системе пищеварения.

4. Специи

Лучше добавить в кофе специи. Наиболее подходящие – корица и кардамон. Кроме дополнительного вкуса и аромата, они усиливают антиоксидантные свойства кофе. Чтобы обогатить организм Омега-3 жирными кислотами, добавьте в кофе несколько капель кокосового масла. Получится вкусно и полезно.

5.    Количество и время

Не злоупотребляйте даже высококлассным кофе. 2 чашки в день – оптимальное количество. Стоит прекратить пить кофе после полудня, это не только не прибавит энергии, но и заберет ее и повлияет на качество сна. Если хочется побаловать себя после полудня, сделайте выбор в пользу цикория или какао.

Сделайте любимый напиток не только вкусным, но и полезным.

Источник: http://sunny7.ua/
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