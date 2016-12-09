Как правильно пить кофе с пользой для здоровья

Как пить кофе с пользой для здоровья: эффективные способы





В правильных дозах и правильно приготовленный кофе снижает риск развития диабета, заряжает энергией и обогащает антиоксидантами. Чтобы получить максимум пользы, кофе следует правильно пить.





1. Не пейте натощак





После пробуждения нужно пить воду с лимоном, а не крепкий кофе (если еще и с сигаретой). Запомните простую формулу – вода с лимоном, через 10 минут завтрак, через полчаса кофе. Кофеин, который содержится в кофе раздражает стенки желудка и вызывает изжогу. Также кофе содержит горечи, которые обладают желчегонным действием. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы облегчить процесс пищеварения, а зачем ее выделять если нечего переваривать?





2. Заваривайте кофе





Если вы часто пьете кофе, позаботьтесь о его качестве. Покупайте хорошие сорта в зернах, затем самостоятельно перемалывайте его и заваривайте в турке.





3. Избегайте добавок





Если вам не нравится горечь напитка, 1 ч. л. сахара в кофе будет достаточно. Не стоит добавлять сливки и сладкие сиропы, они не только калорийны, но еще и вредны – вещества, которые в них содержаться плохо отражаются на нашей системе пищеварения.





4. Специи





Лучше добавить в кофе специи. Наиболее подходящие – корица и кардамон. Кроме дополнительного вкуса и аромата, они усиливают антиоксидантные свойства кофе. Чтобы обогатить организм Омега-3 жирными кислотами, добавьте в кофе несколько капель кокосового масла. Получится вкусно и полезно.





5. Количество и время





Не злоупотребляйте даже высококлассным кофе. 2 чашки в день – оптимальное количество. Стоит прекратить пить кофе после полудня, это не только не прибавит энергии, но и заберет ее и повлияет на качество сна. Если хочется побаловать себя после полудня, сделайте выбор в пользу цикория или какао.





Сделайте любимый напиток не только вкусным, но и полезным.



