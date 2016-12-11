Если выпирает живот

Распространенной причиной выпирающего живота является не наличие лишних килограммов, а повышенное газообразование (метеоризм). Причины повышенного газообразования могут быть разные, но в большинстве случаев они связаны с особенностями питания.



Как правило, эта проблема является актуальной для людей, регулярно употребляющих в пищу растения семейства крестоцветных. Сюда относятся капуста, редиска и редька. Дело в том, что эти растения содержат растительные белки, которые плохо перевариваются организмом. А потому частое употребление в пищу этих растений провоцирует вздутие живота. Такие же последствия имеет излишнее употребление продуктов, содержащих крахмал, а именно – картошки, кукурузы, пшеничных круп.



Еще одной причиной метеоризма является несбалансированное питание. Эта проблема возникает в тех случаях, когда человек употребляет много мяса и при этом практически не ест продуктов, содержащих клетчатку. Именно клетчатка способствует правильной работе пищеварения, поэтому любителям мяса лучше налегать так же на свежие овощи.



Есть еще одна проблема, которая может провоцировать вздутие живота - это наличие гинекологических заболеваний у женщин. Таким образом, можно сделать следующие выводы: если вас беспокоит выпирающий животик, то вам необходимо откорректировать свой рацион, а так же посетить гинеколога.