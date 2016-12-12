Черный шоколад - полезные свойства для здоровья

Даже маленький ломтик черного шоколада заряжает наш организм энергией.

В нем содержаться быстрые углеводы, которые практически мгновенно усваиваются и становятся прекрасным источником энергии.

Шоколад это одно из любимых лакомств, особенно детей. К сожалению потребление его в неограниченных количествах приводит к набору лишних килограммов, кроме того это негативно влияет на состояние наших зубов. Однако при разумном его потреблении он принесет только пользу нашему организму.

Горький шоколад особенно рекомендуют спортсменам, людям, занимающимся умственной или тяжелой физической работой. Даже его не большой кусочек улучает настроение и наполняет энергией.

Среди полезных свойств шоколада можно выделить – способствует выработке гормонов счастья (эндорфинов), улучшает концентрацию и работоспособность, улучшает настроение, благоприятно влияет на интеллект, улучшает работу сердца и нервной системы.

Диетологи советуют съедать до 30 граммов черного шоколада в сутки. Это зарядит вас энергией, поднимет настроение и улучит работоспособность.



