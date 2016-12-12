7 продуктов, которые приводят к ожирению

Происходит это из-за того, что похудевший человек включает в свою меню неразумное количество продуктов с высоким содержанием жира.

Чтобы этого не происходило, нужно либо значительно уменьшить потребление продуктов из ниже приведённого списка, либо вовсе исключить их из рациона, заменив на что-нибудь менее вредное.

1. Масло.

Абсолютно все виды масел, как растительного происхождения, так и животного, почти на 100 процентов состоят из жиров. Что касается так называемых лёгких масел и заменителей масла, то жирность их действительно чуть ниже, но все они содержат консерванты и искусственные вкусовые добавки, что усугубляет наносимый организму вред.

2. Майонез.

Жирность майонеза обычно составляет 70 процентов, что очень много. Если вы настолько любите майонез, что не можете от него отказаться, покупайте продукцию с пониженным (до 40 — 45 процентов) содержание жира.

3. Сыр.

Современные сыры, даже плавленые содержат порядка 45-50 процентов жира. Поэтому ради сохранения фигуры стоит значительно уменьшить его потребление. А ещё лучше заменить в рационе сыр на подсолённый или мягие сыры типа брынзы.

4. Сметана.

Жирность отдельных молочных продуктов очень велика. Речь в первую очередь идёт о сметане, которая имеет высокий (от 25 до 40) процент жирности. От такой сметаны нужно отказаться в пользу маложирных аналогов.

5. Мясо.

Процент содержания жира в некоторых вида мяса иногда достигает 40 процентов. Употребление такого мяса, разумеется, способствует увеличению веса. Однако совсем отказаться от мяса нельзя, поскольку организму требуется белок. Поэтому нужно вводить в рацион больше рыбы и мяса птицы, а жирную свинину заменять постной говядиной.

6. Колбаса.

Даже в таких видах варёной колбасы как «Останкинская» и «Докторская» содержание жира достигает 35 процентов. Что уж тут говорить о копчёных свиных колбасах, сосисках, сардельках и шпикачках.

7. Сладости.

Помимо того, что такие сладости, как шоколад и сливочное мороженное, содержат много сахара, они ещё и содержат в своём составе много жира. Порой – до 50 процентов. Тем, кто действительно переживает за свою фигуру, сливочное мороженное необходимо заменить на диетическое. А содержащий масло какао шоколад — на зефир, мармелад и пастилу.



