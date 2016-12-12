Косметологи развеяли 6 мифов о вросших волосках

О них рассказали косметологи из Италии.

Частое отшелушивание удаляет вросшие волосы. Это правда, что регулярное отшелушивание помогает снизить количество вросших волос, однако данная методика не уничтожает их полностью. Тем не менее, рекомендуется проводить отшелушивание кожи не чаще двух раз в неделю.

Если не бриться, то вросшие волосы не появится. Да, удаление волос с помощью бритвы и воска может привести к возникновению вросших волос, но это совсем не значит, что без данной процедуры они не вырастут. Волосы могут выпадать регулярно, закрываясь мертвыми клетками кожи при повторном отращивании.

Вросшие волосы нельзя удалить. Даже шоколадный воск не способен удалить вросшие волосы, но если вы поверите в их неуязвимость, то совершите ошибку. К примеру, лазер является отличным инструментом для перманентного удаления волос, который сбережет вам время и деньги.

Только у кудрявых людей встречаются вросшие волосы. Данная разновидность волос формируется в тот момент, когда вы слишком коротко сбривает волосы, и они сворачиваются в волосяном фолликуле. Если у вас кудрявые волосы, то вероятность возникновения вросших волос выше, но они появляются и у тех, кто обладает прямыми волосами.

Воск с ранних лет позволяет сократить количество вросших волос. Никакой воск с самого раннего возраста не уменьшит числа вросших волос. В реальности, чем чаще вы проводите эту процедуру, тем больше количество данных волос.

Вросшие волосы можно выщипывать. Если вы привыкли выщипывать вросшие волосы, то немедленно прекратите это делать. Данная процедура вызывает раздражения и даже может стать причиной тяжелой инфекции.



