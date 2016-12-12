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Леди
Красота и здоровье
12 декабря 16, 11:12
Диетологи рекомендуют: самые полезные постные продукты
гречка
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В декабре одни люди соблюдают пост, другие - диету, чтобы похудеть к Новому году.
Почти каждый из постных продуктов полезен, но все-таки есть «лидеры хит-парада». Диетологи делают акцент на нескольких продуктах, которые помогут постничать и окажут максимальную пользу для организма.

Так, поститься со спокойной душой, а также худеть с пользой помогут:

- бобовые. Самое большое преимущество бобовых – это большое содержание растительного белка. Также фасоль и бобы – это кладезь витаминов группы В, РР, С; аминокислот, ферментов, углеводов, каротина, калия, кальция, серы, фосфора, магния и железа. Богаты бобовые пектинами, пуринами и клетчаткой

- капуста. Тут выбор широк – белокочанная, цветная, брокколи, морская. Капуста содержит практически все витамины, а витамина С, так необходимого зимой, особенно много в белокочанной капусте. Также в ней содержится витамин U, который является средством профилактики язвенной болезни. Капуста полезна в любом виде – квашеном, сыром, тушеном, вареном

- сухофрукты и орехи. Запаситесь на зиму курагой, изюмом, черносливом, грецкими орехам и у вас будет отличный набор средств для укрепления иммунитета, профилактики проблем с пищеварением и сердечносоудистых болезней. Сухофрукты и орехи помогут противостоять простуде, улучшить работу мозга, укрепить волосы и ногти

- мед. Этот полезнейший продукт пчеловодства – отличный природный антибиотик, антивирусное, противовоспалительное и противогрибковое средство, фермент. В меде собрано множество минералов, витаминов, микроэлементов

- гречневая крупа. Любая каша – это самый доступный и простой источник углеводов. Диетологи советуют употреблять гречку как можно чаще: гречневая каша поможет отрегулировать обменный процесс, избежать заболеваний сердца и сосудов, остеопороза и даже рака. Гречка не только наполнит организм витаминами и минералами, она снимет стресс, усталость, омолодит кожу и выведет шлаки. О гречке говорят, как о чуть ли не единственном продукте, который до сих пор не модифицировали генетически. 

Источник: https://toneto.net/
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