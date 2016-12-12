Как спастись от депрессии в холодное время года

Солнечных дней становится очень мало, в квартирах из-за традиционных проблем с отоплением все холоднее. Каждое утро большинству приходится вставать на учебу и работу, когда на улице еще темнота, и возвращаться домой уже затемно.





Как тут не впасть в депрессию? Хорошо питаться, покупать свежие овощи и фрукты зимой и ездить в солнечные страны сегодня не все могут себе позволить. Приходится искать другие методы. Как спастись от депрессии и тоски в холодное и темное время года мы спросили у психотерапевта Алевтины Шевченко.





Как выглядит зимняя депрессия

Подавляющее большинство людей очень чувствительно реагируют на то, что световой день становится короче. Когда темно, люди грустят больше. Это самая серьезная причина обострения различных состояний подавленности, ухудшения настроения, обострения раздражительности. Поэтому специалисты и называют это осенне-весенней депрессией. Ноябрь считается худшим месяцем в году: время переводят, а ночь начинается в 4 часа дня. Для многих после лета это необычно и неприятно.





Депрессивное расстройство в холодную пору выражается в том, что днем человек не хочет жить активной жизнью. Многие депрессивные люди в дневное время спят, если есть такая возможность, а ночью кое-как ведут жизнедеятельность. При этом депрессия в последние годы помолодела, даже пятилетние совершают самоубийства! А подростки так вообще сильнее остальных подвержены депрессии и перепадам настроения – они все на гормонах, чувства обострены.





Не секрет, что существуют по-настоящему метеозависимые люди. Это женщины и мужчины, чувствительные к холоду, с аллергией на теплую одежду и другими особенностями. Таким труднее всего пережить зиму. К счастью, есть и такие люди, которые, наоборот, не любят жару и лето и прекрасно себя чувствуют именно в холодное время года.





Кого сезонная депрессия не задевает

Не замечают темноты и холода люди нечувствительные, носящие эмоциональную броню и, как ни удивительно, многие подростки. Последние ощущают большую свободу именно в ночное время, когда они себя могут вести более раскованно. "Темнота – друг молодежи" не просто присказка. На настроение в холодную пору накладывает отпечаток и профессия человека. Например, люди творческих профессий более чувствительны. Их работа требует быть такими, и в какой- то мере они культивируют в себе эти качества.





Настроение зависит еще и от места жительства

То, впадете ли вы в депрессию в холодные полгода, зависит от того, в каких странах вы живете. Ближе к полярному кругу, в Канаде, Норвегии, где всегда холодно и темно, люди более устойчивые к холоду и темноте. В этих странах, к примеру, развита индустрия развлечений в противовес такой погоде. В Украине она существует в основном в больших городах и столице. В маленьких городах не то что бы пойти некуда. Можно, например, в гости к подружке. Сложно найти не то что торговый центр или ресторан, а даже и поесть негде, если ты отъехал чуть дальше областного центра. В 11 вечера в провинции можно разве что найти караоке, куда ходят только достаточно раскованного поведения женщины и где сидят пьяные, неотягощенные грузом интеллекта мужчины. В большом городе магазины, клубы, рестораны, кинотеатры, торговые центры работают до самой ночи. Сюда тянет вечерами тех, кому невыносимо от темноты, одиночества. В Киеве, к примеру, можно с хипстерами, приличными интеллигентными людьми до полуночи сидеть где-то в кафе. Тут есть места для беременных, учительниц, пенсионеров, подростков и прочих. Это так называемая развитая индустрия продолжения светового дня и заглушения экзистенциональной тоски.





В Украине люди справляются с депрессией традиционно

С приходом холодов обостряются разные виды зависимостей. Многие спасаются от сезонной депрессии работой. Трудоголизм – это когда рабочий день превышает допустимое количество часов, отведенных на него, и работа становится зависимостью. Это когда мы себя чувствуем нормально, только когда мы нужны срочно-срочно всем, когда у нас есть какие-то достижения в работе, это страшно важно в нашей жизни. Надо отметить, что ненормально, если работа занимает непропорционально большое место в жизни. На многих телеканалах можно увидеть, что в 2 часа ночи во всех окнах еще горит свет. Телевизионщики так от депрессии спасаются. Трудоголики уверены, что они так плохи, что, если не будут работать, вообще ничего не будут стоить, что они должны пользу приносить, а без этого они и жить недостойны.





У кого-то обостряется пищевая зависимость. Едят больше. Сидят перед экранами компьютеров и телевизоров. А кто-то пьет больше алкоголя.





Помогает семья, животные и путешествия

Более подвержены сезонной депрессии, конечно, одинокие люди. А вот тем, у кого есть семья или животные, не до этого. От кошечек, собачек и детей, при всех хлопотах, большая эмоциональная отдача. Казалось бы, столько с теми же животными мороки, они плохо пахнут, гадят и царапают все, а люди по природе ленивые, но, тем не менее, продолжают заводить и кошечек, и детей. Любые эмоции, пускай даже негативные, лучше, чем никаких эмоций. Не ругаешься с женой – начинаются экзистенциональные мысли о смерти, страхе. Лучше ругаться с женой. К вопросам о смерти, в чем смысл жизни, лучше не скатываться. Пусть об этом думают философы, а остальным лучше ходить в ночные клубы и рестораны. Надо в это время делать то, что нравится, как-то себя поддерживать. В Украине зимой принято отправляться в путешествия. В ноябре люди еще терпят, полны иллюзий, что могут все выдержать, построить бизнес зимой, заработать, что-то еще очень благородное сделать и полезное для общества. А чем дальше, тем прогноз все менее оптимистичен. В декабре, январе точно все куда-то едут, потому что уже не выдерживают.





Иные методы спасения

Есть люди, которые спасаются от скуки и тоски с помощью спорта или антидепрессантов. Правда, таблетки – это уже скорая помощь, когда человек проваливается в депрессию и не участвует в социальной жизни. Есть еще психотерапия – это разговоры, профилактика депрессии. Сон – самый здоровый способ отдыха и один из самых безопасных способов справиться с каким-то плохим состоянием. Если вы можете спать, то вам будут завидовать миллионы людей, страдающих бессонницей, особенно если вы способны спать даже в депрессии. Если человеку спится, то чаще всего это счастливый, здоровый, нормальный человек. Кто-то спасается влюбленностью. Если она счастливая, взаимная, не приносит страдания, то это чистая эйфория, чистый наркотик. Однако каждый человек индивидуален. И общих советов нет. Совет осенью-зимой больше спать и заниматься сексом опасен тем, что он может усугубить депрессию тех, у которых нет возможности спать или заниматься сексом. Есть много молодых, красивых, богатых мужчин 25-29 лет, которые живут с девушками, очень хорошо к ним относятся, но абсолютно не хотят заниматься с ними сексом, потому что это какая-то "обязаловка". Как только они прочитают, что надо заниматься сексом, их сразу же отвернет от него. Многие люди устроены так, что, когда что-то им настойчиво предлагаешь, это мгновенно теряет для них всякую привлекательность.





Общий же совет таков: быть добрее и снисходительнее к себе в это время года, заботиться о своем настроении, делать все, что приносит радость.



