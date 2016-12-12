Медики рассказали об опасности каблуков

Ученые советуют женщинам, которые привыкли ходить на высоких каблуках, задуматься о своем здоровье, ведь, таким образом можно заработать остеоартрит коленей уже в молодом возрасте, считают медики.





Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, и отметили, что каждый раз, когда женщина надевает обувь на шпильках, она оказывает высочайшее напряжение на суставы, а если у нее имеются проблемы с избыточным весом, то ситуация осложняется вдвойне.





Ведущий специалист по вопросам женского здоровья при университете Стэнфорда Анил Аройра заявляет: «Каблуки могут привести к стремительному развитию остеоартрита в коленях. Речь идет о так называемом износе суставов. Все это сопровождается жуткими болями и необходимостью дорогостоящего лечения, потому лучше приберечь обувь на высокой шпильке или каблуке для особых мероприятий».





Чем выше сам каблук, тем больше вероятность того, что колени будут согнуты, контактируя с поверхностью. Нагрузка, оказываемая на коленный сустав в такие моменты, увеличивается более чем в два раза от нормы.



