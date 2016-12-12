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Леди
Красота и здоровье
12 декабря 16, 11:53
Медики рассказали об опасности каблуков
каблуки
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Высокие каблуки могут привести к остеоартриту коленей.
Ученые советуют женщинам, которые привыкли ходить на высоких каблуках, задуматься о своем здоровье, ведь, таким образом можно заработать остеоартрит коленей уже в молодом возрасте, считают медики.

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, и  отметили, что каждый раз, когда женщина надевает обувь на шпильках, она оказывает высочайшее напряжение на суставы, а если у нее имеются проблемы с избыточным весом, то ситуация осложняется вдвойне.

Ведущий специалист по вопросам женского здоровья при университете Стэнфорда Анил Аройра заявляет: «Каблуки могут привести к стремительному развитию остеоартрита в коленях. Речь идет о так называемом износе суставов. Все это сопровождается жуткими болями и необходимостью дорогостоящего лечения, потому лучше приберечь обувь на высокой шпильке или каблуке для особых мероприятий».

Чем выше сам каблук, тем больше вероятность того, что колени будут согнуты, контактируя с поверхностью. Нагрузка, оказываемая на коленный сустав в такие моменты, увеличивается более чем в два раза от нормы.

Источник: http://comments.ua/
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