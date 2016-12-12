Льняное масло для красоты

При употреблении масла внутрь улучшается цвет кожи, подтягивается и смягчается верхний слой эпидермиса.

Льняное масло помогает решить проблему появления прыщиков на лице и благотворно влияет на общее состояние здоровья.

Несмотря на неоспоримую пользу данного продукта, существует ряд противопоказаний для применения масла семени льна (как косметического средства и пищевого продукта). К таким ограничениям относятся: аллергические реакции на продукт, нарушения гормонального фона и беременность.

Средства для ухода за кожей

1. Домашнее средство для ухода за кожей смешанного типа: чайную ложку цедры лимона соединить с яичным желтком и сметаной. Смеси дать настояться 20 минут, затем ее следует разбавить одной чайной ложкой льняного масла, перемешать до однородности и смазать поверхность кожи лица. Маску рекомендуется выдержать на коже не менее 20 минут. По окончанию процедуры маску смыть водой (теплой);

2. Смесь для жирного типа кожи: перетереть творог со сметаной и яичным желтком (по одной столовой ложке каждого ингредиента). Разбавить смесь маслом семени льна (достаточно две столовые ложки). Распределить равномерно по коже. Через 15 минут можно умываться.

3. Смесь для устранения шелушения на поверхности кожи: мед и льняное масло (по чайной ложке каждого продукта), смешать с яичным желтком. Согреть на водяной бане и затем нанести на поверхность кожи лица. Длительность процедуры должна составить 20 минут.

Маска для волос

1. Маска «витаминная»: основу этого народного рецепта для ухода за волосами составляет льняное масло, но в нем смешивается несколько капель эфирных масел. Грейпфрутовое – при жирной коже, масло лаванды - при сухом и нормальном типе;

2. Для устранения перхоти сухого типа: подогретое масло льна втирается в прикорневую часть волос. Продолжительность процедуры неограниченна, но ее желательно повторять несколько раз в неделю. Волосы нужно промывать теплой водой, используя шампунь. Курс лечения не менее одного месяца;

3. Укрепляющая маска: в одинаковых по весу пропорциях смешать кашицу тертого лука и мед. Разбавить ложкой льняного масла, смазать волосы по всей их длине. Начиная с корней втереть лечебную маску массажными движениями, распределить по прядям. Удалить маску с волос через полчаса, промыв голову шампунем и теплой водой

Рецепты красоты не ограничиваются одними только масками. Для истинного здоровья льняное масло желательно употреблять как добавку к пище. Тем самым нормализовать работу кишечника, улучшить липидный обмен и привести в норму сердечно-сосудистую систему.







