Что делать, если выпадают волосы: полезные советы

Список причин, почему выпадают волосы и что с этим делать.





ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Вы недавно перенесли грипп или скарлатину? Резкий подъем температуры тела, сопровождающий инфекционные болезни, может спровоцировать выпадение волос. Но очень волноваться не стоит, через пару месяцев этот процесс остановится.





СТРЕСС

На нервной почве волосы могут начать выпадать. Невроз, депрессия — и во ваш организм вырабатывает все меньше гормона пролактина, который помогает бороться со стрессом.





ГОРМОНЫ

Вспоминаете, что во время беременности волос стало ощутимо меньше? Точно такая же ситуация может повториться и во время климакса. Сюда же, в качестве причины выпадения волос, можно отнести сахарный диабет и нарушения в работе эндокринной системы.





ТУГИЕ ЗАКОЛКИ И РЕЗИНКИ

Они оказывают дикое давление на волосинки, которые истончаются и перетираются. А накладные волосы — вообще ужас для вашей шевелюры!





СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Прежде всего, обратите внимание на свое питание. Да-да, на еду, а не на полки с гелями и лаками. Для роста волос необходимо есть белковую пищу, богатую протеинами. Хорошо бы принимать поливитамины, среди которых есть специальные комплексы для роста волос.





МАССАЖ ГОЛОВЫ

При каждом мытье волос мягкими движениями пальцев массируйте кожу головы. Это улучшит поставку крови к волосяным фолликулам. Перед сном 5-10 минут расчесывайтесь мягкой щеткой.





МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

Лучше всего в этом случае помогают масляные маски. Разогретое оливковое, облепиховое, касторовое, кокосовое, льняное масло нанесите на волосы и подержите некоторое время. Этот способ предотвращает так же появление перхоти и пересыхание кожи головы.





МОЙТЕ ГОЛОВУ

Не давайте волосам засаливаться. Грязные волосы покидают вашу голову куда как более охотно. Используйте щадящие средства для волос.





ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ ФЕН

А также щипцы для выпрямления волос, утюжки и прочие приборы. Дайте волосам передохнуть! И да, не расчесывайте мокрую голову. Это стресс для шевелюры.





ЗАБУДЬТЕ ПРО ГЕЛИ

Все эти гели, муссы, лаки для укладки в данном случае пользы не принесут. Бальзамами следует пользоваться только в случае, если трудно расчесать волосы. В остальном — опять же, дайте им отдохнуть. И покажитесь врачу трихологу.



