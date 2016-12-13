Почему не получается убрать живот

Красивый живот – мечта многих женщин и предмет обожания многих мужчин. Однако сделать идеальный пресс – не так просто, как кажется, поскольку именно эта часть тела прощается с накопленным жиром наиболее неохотно. Так что же делать?





Неправильное питание





Неправильное питание – частая причина неудачной работы над прессом. Так, ты должна помнить, что даже при наличии прокачанных мышц, жировая прослойка уйдет только, если правильно питаться. А именно уменьшить в районе мучное, жирное, копченное. Не забудь и о том, что еда должна быть умеренно соленной. Излишняя соль – тормозит процесс похудения.





Важно: чтобы быть обладательницей красивого пресса, не нужно сидеть на какой-то диете – достаточно просто питаться рационально.





Излишне частые тренировки





Многие девушки уверены, чтобы иметь красивый живот, нужно активно качать пресс. Однако пресс – это та зона, которая не любит излишне частых тренировок и попросту не реагирует на них. Тренера уверяют, для того, чтобы работать на прессом, достаточно тренировать его 3 раза в неделю. При этом, наиболее эффективно, если ты будешь качать его в завершении силовой тренировки.





Отсутствие кардио





Чтобы убрать жировую прослойку, в твоем графике тренировок должны быть кардиотренировки. Так, именно кардио стимулирует организм терять жир. Правильнее всего, заниматься кардио после силовой тренировки, либо же в любой свободный день.





Отсутствие режима сна





Правильный сон также влияет на похудение. Так, американские ученые доказали, что женщины, которые спят менее 7 часов в сутки, не могут похудеть. При этом, в рамках эксперимента все девушки активно занимались спортом. Ученые объясняют такую ситуацию тем, что недостаток сна стимулирует выработку гормона грелина, который вызывает чувство голода. Следственно те, кто мало спят – больше едят. И, как следствие – не могут сбросить вес.





Важно: чтобы иметь сексуальный живот, тебе придется ограничить себя в алкоголе. Старайся пить только сухое вино, и совсем откажись от крепких напитков.



