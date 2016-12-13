Пихтовое масло: полезные свойства и применение

Пихтовое масло издавна используется в народной медицине для лечения широчайшего спектра заболеваний.





Научные исследования подтвердили его уникальные свойства, и теперь пихтовое масло занимает достойное место в ряду натуральных лечебных препаратов.





Пихтовое масло доказало свою высокую эффективность при лечении воспалительных заболеваний нервной системы – радикулите, плексите, миозите и др., где процент излечения доходит до 90. Достаточно просто втирать его после теплой ванны перед сном в те участки тела, где ощущается боль.





При пародонтозе (кровоточивости десен) рекомендуется смачивать бинт пихтовым маслом и накладывать на десну не более чем на 15 минут (во избежание ожога). Курс включает 25-30 аппликаций, через полгода его рекомендуется повторить. Если сохраняются слабые симптомы заболевания, еще через 6 мес. целесообразно провести третий курс лечения пихтовым маслом.





Пихтовое масло помогает также снимать зубную боль: для этого достаточно капнуть на ватку немного масла и приложить ее к зубу сначала с одной стороны, а затем с другой (держать по 15 мин.).





Применяется пихтовое масло и для лечения гриппа, причем предлагаемая методика позволяет избавиться от гриппа всего за сутки, в течение которых все тело больного нужно полностью растирать пихтовым маслом каждые 5-6 часов. Одноразово можно использовать 4-5 г, но не более 7 г пихтового масла, так как оно глубоко проникает через кожу и в случае передозировки может вызвать усиленное сердцебиение.





С помощью пихтового масла можно избежать проявлений герпеса: как только появятся первые болезненные симптомы, это место нужно либо натереть пихтовым маслом, либо на 15-20 минут приложить ватку, смоченную маслом. Если герпес уже вышел наружу, то во избежание образования гнойника смоченную маслом ватку нужно несколько раз в сутки прикладывать к больному месту.





При болях в области суставов, рук болевые участки натирают чистым пихтовым маслом; при полиартрите и воспалениях ревматического характера процедуры проводятся перед сном в течение 20-30 дней.



