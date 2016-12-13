Диета для исправления обмена веществ

Система питания рассчитана на 13 дней
Обязательные условия похудения: любая физическая активность и массаж.
Понедельник
Завтрак: черный кофе без сахара.
Обед: 2 яйца вкрутую, 1 помидор и зеленый салат.
Ужин: куриное филе, запеченное в небольшом количестве растительного масла.
Вторник
Завтрак: черный кофе без сахара с сухариком.
Обед: 2 яйца, 50 г твердого сыра, листья шпината.
Ужин: горячий суп.
Среда
Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: большой бифштекс, приготовленный на пару с зеленым салатом.
Ужин: 2 яйца вкрутую с 2-мя ломтиками нежирной ветчины.
Четверг
Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: 1 яйцо, 1 морковь, кусок сыра.
Ужин: фруктовый салат, стакан кефира.
Пятница
Завтрак: тертая морковь с лимоном.
Обед: порция жареной рыбы и помидор.
Ужин: куриный стейк с зеленым салатом.
Суббота
Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: порция цыпленка, жаренного или тушеного в собственном соку, зеленый салат.
Ужин: большой кусок любой рыбы, приготовленный на пару, зеленый салат.
Воскресенье
Завтрак: чай без сахара.
Обед: свинина или другое мясо, зеленый салат.
Ужин: любой.
Далее, начинай весь цикл с первого дня.
Напитки в течение диеты: только вода (простая или минеральная).