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Леди
Красота и здоровье
13 декабря 16, 10:23
Диета для исправления обмена веществ
фигура
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Специально разработанная диета для быстрой потери веса и коррекции обмена веществ.
Система питания рассчитана на 13 дней

Обязательные условия похудения: любая физическая активность и массаж.

Понедельник

Завтрак: черный кофе без сахара.
Обед: 2 яйца вкрутую, 1 помидор и зеленый салат.
Ужин: куриное филе, запеченное в небольшом количестве растительного масла.

Вторник

Завтрак: черный кофе без сахара с сухариком.
Обед: 2 яйца, 50 г твердого сыра, листья шпината.
Ужин: горячий суп.

Среда

Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: большой бифштекс, приготовленный на пару с зеленым салатом.
Ужин: 2 яйца вкрутую с 2-мя ломтиками нежирной ветчины.

Четверг

Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: 1 яйцо, 1 морковь, кусок сыра.
Ужин: фруктовый салат, стакан кефира.

Пятница

Завтрак: тертая морковь с лимоном.
Обед: порция жареной рыбы и помидор.
Ужин: куриный стейк с зеленым салатом.

Суббота

Завтрак: черный кофе без сахара с несладким сухариком.
Обед: порция цыпленка, жаренного или тушеного в собственном соку, зеленый салат.
Ужин: большой кусок любой рыбы, приготовленный на пару, зеленый салат. 

Воскресенье

Завтрак: чай без сахара.
Обед: свинина или другое мясо, зеленый салат.
Ужин: любой.

Далее, начинай весь цикл с первого дня.

Напитки в течение диеты: только вода (простая или минеральная).

Источник: http://www.cosmo.com.ua/
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