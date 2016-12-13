Названы смертельно опасные приправы

Эксперты назвали неизвестные широкому кругу факты о 6 медленных убийцах, которые есть на кухне у каждого.





Соль





Самый простой способ улучшить вкус готового блюда — это добавить к нему немного соли, которая, кроме всего прочего, заставит молекулы продуктов двигаться интенсивней и сильней воздействовать на вкусовые рецепторы. Проблема состоит в том, что для снижения токсичности лишней соли почкам приходится работать с перенасыщенным раствором жидкостей. Разбавить его дополнительными порциями воды будет правильным решением, вот только лишние объемы приведут к возросшему давлению и нагрузке буквально на все — от сердца и почек до артерий. В течение длительного времени это неминуемо спровоцирует болезни почек и сужение сосудов, а там и до инсультов с сердечными приступами не далеко.





Сахар





Еще одной приправой-убийцей, которую многие даже не воспринимают в качестве хоть сколько-нибудь серьезной угрозы, является сахар. А между тем, кроме преимущества в сообщении организму быстрой энергии, сахар не несет нам абсолютно никакой пользы.





Проблемы с зубами, повышение уровня сахара в крови и, как следствие, «пришпоривание» поджелудочной железы для выработки инсулина, возможное ожирение, проблемы с сердцем и диабет — все это не делает этому сыпучему продукту много чести. Впрочем, перебрать с сахаром можно, даже не смотря в его сторону — достаточное его количество содержится в десятке продуктов, которые мы едим ежедневно в большом количестве.





Соус барбекю





Невозможно приготовить идеальные свиные ребрышки без вымачивания мяса в маринаде со специальным соусом и последующим обмазыванием смесями BBQ. Именно это покрытие соусом барбекю после температурной обработки превратится в аппетитную глазурь. Вместе с ней вы съедаете даже больше сахара, соли, кукурузного сиропа (еще одного вида сахара), патоки и томатного кетчупа, чем если бы соус барбекю просто подавался с просто обжаренным мясом. В случае с глазированными ребрышками, к которым соус подается так и так, это становится настоящим двойным испытанием для почек, поджелудочной железы и сердечнососудистой системы!





Соус шрирача





100 мг соли или 4% от суточной нормы в одной чайной ложке соуса шрирача — это, согласитесь, не то, о чем стоило бы переживать. Действительно, небольшое количество приправы-вредителя в отличном соусе само по себе не делает его опасным. Опасно то, что соус этот настолько универсален, что тяжело отказаться себе в удовольствии добавлять его буквально во все, что попадает в рот. Слышали про соломинку, переломившую спину верблюду? Ну так вот, это как раз тот случай.





Майонез





В случае с майонезом, этим настоящим королем заправок и маринадов, существует целая масса способов навредить своему здоровью, кроме стандартных соли и сахара. Так, например, аллергики «оценят» присутствие в составе майонеза яиц, чей желток не проходит первичной пастеризации, а значит, риск подхватить сальмонеллу перестает быть таким уж эфемерным. Кроме этого, одна столовая ложка майонеза содержит столько масла, что покрывает около 15% дневной нормы жира.





Соевый соус





Около 880 мг соли (или 36% от дневной нормы) содержится всего в одной столовой ложке соевого соуса, что приводило бы к фатальным последствиям, добавляй мы его в нездоровую пищу в огромных количествах. Китайцы со II века нашей эры ведут масштабный эксперимент по выяснению последствий воздействия соевого соуса на организм, и пока опасаться якобы нечего, но только при соблюдении умеренности. Не стоит забывать и о том, что соевый соус производится из ферментированной пасты соевых бобов, сообщающих ему до 2% алкоголя, что фактически делает его слабым ликером. Опьянеть, правда, от него не получится — соль добьет вас раньше, чем проявятся первые симптомы интоксикации алкоголем.



