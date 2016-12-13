Гриппу бой: 10 продуктов для укрепления иммунитета!

Поэтому запомните: если вы хотите защитить себя и своих близких от вирусов, начинать нужно с правильного питания. Возьмите на заметку этот список полезных продуктов для повышения иммунитета.





Йогурт. Какие продукты нужно включить в рацион для повышения иммунитета? Множество исследований доказали, что продукты с высоким содержанием пробиотиков позволяют нормализовать флору кишечника и за счет этого укрепить иммунитет. А если вы все-таки заболели, употребление натурального йогурта или кефира поможет сократить время болезни на 2-3 дня. Ешьте “живые” йогурты или подумайте о том, чтобы принимать добавки с лакто- и бифидобактериями – особенно во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.





Чеснок. Богат аллицином, это вещество обладает сильнейшим анти-микробным действием. Имейте в виду: аллицин образуется при измельчении чеснока и быстро погибает при нагревании. Чтобы извлечь максимум пользы для иммунитета, добавляйте свежий измельченный чеснок в приготовленное блюдо.





Имбирь. Его полезные свойства известны еще с древним времен. А современные ученые обнаружили, что имбирь содержит витамины A, C, B, магний, цинк, фосфор, железо, калий. Корень имбиря стимулирует иммунную систему и к тому же активизирует метаболизм. Еще один бонус – имбирь обладает согревающим воздействием, а это особенно приятной зимой.





Брокколи. Содержит большое количество сульфорафона – это органическое соединение, которое обладает мощным антибактериальным эффектом. Многие врачи уверены, что брокколи способна даже предотвращать развитие злокачественных опухолей.





Ежевика. Все ягоды богаты антиоксидантами, которые способны повысить иммунитет и нейтрализовать вредное воздействие окружающей среди. Но ежевика содержит наибольшее количество антоциана и благодаря этому отлично укрепляет организм. Вкусный продукт для повышения иммунитета!





Яблоки. Самое полезное свойство яблок – высокое содержание растворимая клетчатка, которая является лучшей пищей для полезных бактерий, населяющих кишечник. А как мы знаем, здоровая микрофлора кишечника – залог крепкого иммунитета.





Мед. Разумеется, мед содержит массу полезных веществ, которые укрепляют защитные силы организма. Но есть и еще одно важное свойство: мед помогает успокоиться и справиться со стрессами. А чем меньше переживаний, тем выше иммунитет. В холодное время года ешьте по столовой ложке в день, а чтобы усилить эффект, смешайте мед с орехами. И обязательно используйте этот продукт для укрепления иммунитета у детей.





Шиповник. В плодах шиповника столько витамина С, что его отвар может стать отличным подспорьем и для тех, кто хочет оградить себя от вирусов, и для тех, кто уже заболел.





Лесной орех (фундук). Орехи - настоящее природное лекарства. Растительные вещества проантоцианидины, которые содержатся в орехах, - сильнейшие антиоксиданты, которые по силе воздействия почти в 20 раз опережают витамин С. А еще проантоцианидины укрепляют стенки сосудов, снижают давление и служат эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.





Морская рыба. Богата ценными жирными кислотами омега-3, белком, аминокислотами, а самое главное - цинком, который активно участвует в работе иммунных клеток. Полезнее всего жирные сорта – сардины, форель, лосось, тунец. Прекрасные продукты для укрепления иммунитета у детей и взрослых.



