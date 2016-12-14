Самые низкокалорийные сладости, которые не вредят фигуре

Большое количество сахара, крахмала, стабилизаторов и эмульгаторов … Вот о чем мы думаем, прежде чес съесть желанную конфетку. Опасаясь лишних килограммов и потери былых форм, мы ограничиваем себя в сладком и мучном, заменяя конфеты – сухофруктами, а тортики – низкокалорийными суфле. А знаете ли вы о том, что ограничивать себя в лакомствах совсем не обязательно? Достаточно лишь выбрать для себя низкокалорийные сладости.





ТОП-10 низкокалорийных сладостей





1. Мед





Альтернатива сахару – мед. Мед богат витаминами группы B, РР, C, эфирными маслами, органическими кислотами, натуральными сахарами – фруктозой и глюкозой, биофлавоноидами-антиоксидантами, ферментами и минералами (магний, марганец, железо, калий, кальций, сера, хлор, натрий и др.). По калорийности мед равен сахару, но существенно превосходит его по пользе.





2. Мармелад





В основу мармелада входит пектин, который содержит полезные для кожи пищевые волокна, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и выводит из организма токсины. И в нем почти нет жиров. Мармелад лучше брать на фруктозе, и конечно же тот, что не посыпан сверху сахаром.





3. Пастила





Для приготовления пастилы (к примеру, яблочной или сливовой) фрукты сначала отваривают, затем протирают через сито, добавляют сахар или мед, еще раз уваривают массу до загустения, затем распределяют на пергаменте тонким слоем и высушивают. Выбирайте пастил исключительно с медом.





4. Зефир





В зефире так же, как и в мармеладе, нет опасных жиров. Зефир готовится из ягодного или фруктового пюре с добавлением взбитого яичного белка и сахара. Для получения плотной воздушной массы в зефир добавляют какой-либо натуральный загуститель. Чтобы не навредить фигуре, берите зефир на фруктозе, без начинки и без шоколадной корки.





5. Черный шоколад





Полезными свойствами обладает и натуральный горький шоколад. В нем не менее 80% какао. Отдайте предпочтение ему вместо молочного и белого шоколада.





6. Торт с фруктами и йогуртом





Выбирайте торт из фруктов, залитых натуральным взбитым йогуртом и желе. Избегайте бисквитов, масляных тортов и взбитых сливок





7. Желе





В их основе находится желатин или агар-агар. Желе из натуральных соков и пюре содержит пектин — вещество, снижающее уровень холестерина и улучшающее работу желудочно-кишечного тракта.





8. Безе





Взбитый белок и сахар — и больше ничего. В 100 граммах безе содержится около 270 ккал, а 100 грамм — это примерно 5-6 безешек.





9. Веганские сладости





Конфеты из сухофруктов с добавлением меда и орехов — самый восхитительный полезный десерт, который только существует. В них нет животных жиров. Такие вкусности продаются в специализированных магазинах. Из-за содержания орехов, низкокалорийными их не назовешь, но ведь таких сладостей много и не съешь!





10. Пудинги





Молочные и йогуртовые пудинги — отличный источник кальция. В них содержатся натуральные загустители. А во время его приготовления можно обойтись заменителями сахара.





Какими бы низкокалорийными не были сладостями, не ешьте их килограммами. Точеной вам фигуры!



