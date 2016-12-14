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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 16, 12:23
Самые полезные напитки для бодрого утра
утро
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Хотите сохранить здоровье на долгие годы? Начинайте свое утро правильно вместе с полезными напитками для бодрости.
Самые полезные напитки для бодрого утра

Стакан воды натощак

Улучшает пищеварение и в буквальном смысле заводит часы вашего организма. Привычка выпивать стакан воды натощак предотвращает появление лишнего веса и улучшает цвет лица и состояние кожи. Что может быть проще: проснулись – выпейте немного воды комнатной температуры и приступайте к своим утренним рутинам.

Серебряная вода

Напиток, приготовленный по рецептам наших прабабушек. Необходимо просто настоять питьевую воду на серебре и выпивать утром по стакану волшебного напитка. Знатоки уверяют, что такая вода не только укрепляет иммунитет, но и позволяет справиться с такими неприятностями, как акне и хронические аллергии.

Вода с лимоном

Питьевая вода, разбавленная небольшим количеством свежевыжатого лимонного сока, является лучшей профилактикой мочекаменной болезни.

Вода с медом

Хотите, чтобы ваш кишечник работал как часы? Теплая вода с ложкой ароматного меда избавит вас от проблем с пищеварением и запоров.

Зеленый чай

Тонизирующий напиток, который прекрасно бодрит, ускоряет метаболизм и помогает справиться с лишним весом. На самом деле, чашка зеленого чая зарядит вас энергией лучше, чем несколько чашек кофе. Попробуйте!

Свежевыжатые соки

Выбирайте сезонные фрукты и овощи, и комбинируйте их на свой собственный вкус. Свежевыжатые соки – прекрасная альтернатива для тех, кто совершенно не хочет есть по утрам. Выпейте стакан сока и позавтракайте через пару часов. 
Важно: если вы страдаете заболеваниями ЖКТ, рекомендуем вам проконсультироваться с вашим лечащим врачом, прежде чем начинать утреннюю сокотерапию.

Источник: http://sunny7.ua/


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