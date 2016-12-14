4 полезных свойства топинамбура

На самом же деле, топинамбур – растение, которое первым начало культивировать индейское племя «топиномбо», в честь которого и называли этот корнеплод. Своими пищевыми, целебными, косметологическими характеристиками топинамбур был известен еще очень давно, благодаря чему и получил столь широкое распространение в мире.





Что же такое топинамбур, с чем его едят и в каких целях используют сегодня мы расскажем вам в нашей статье.





Топинамбур: полезные свойства





В данном корнеплоде содержится много аминокислот, клетчатки, и что самое ценное природного инсулина, который так незаменим при сахарном диабете.





Топинамбур помогает организму вывести соли, токсины и холестерин. Его рекомендуют при лечении таких болезней, как инсульт, гипертония и даже при туберкулезе. Для этого в день нужно выпивать 200 грамм сока, разведенного водой 1:2. Еще топинамбур способен устранить тошноту и изжогу, стоит лишь включить его в свой рацион.





Даже листья топинамбура полезны. В древности ими лечили артрит и остеохондроз, добавляя их в горячую ванную.





Сок этого корнеплода полезен при лечении головных болей, язвы желудка, и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Для этого нужно выпивать пол стакана сока, за минут 15 до еды.





Топинамбур: как готовить





Топинамбур лучше всего употреблять с пищу сырым, ведь так сохраняются все полезные свойства корнеплода. Идеально подойдут различные салаты, приправленные вашим любимым маслом и специями. Топинамбур хорошо сочетается с другими корнеплодами, а также с морковью, свеклой и даже кукурузой.





Но так же его можно жарить, варить, запекать и тушить. Из порошка топинамбура, к примеру, выпекают хлеб, что очень полезен при проблемах с поджелудочной железой.





Отличным, диетическим блюдом будет суп из топинамбура. Необходимые ингредиенты: брокколи, цветная капуста, сельдерей, которых необходимо по 100 грамм, а еще одну морковь и болгарский перец. Все ингредиенты нужно варить не более десяти минут, после чего приправить специями.





И еще одним необычным рецептом будет диетический кофе из топинамбура. Для этого клубень корнеплода обдайте кипятком, после чего обжарьте, а затем поместите в кофемолку. Получившийся порошок заварите как обычный кофе.





Топинамбур: противопоказания





Пока еще не обнаружено особых противопоказаний при употреблении топинамбура. Известна лишь индивидуальная непереносимость этого корнеплода.



