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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 16, 12:31
Самый полезный рецепт глинтвейна от диетолога
Глинтвейн
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Традиционно глинтвейн варят на основе красного вина, а мы расскажем про другой вариант более полезный, который готовит диетолог Татьяна Фиалкова.
Какой напиток ассоциируется с зимой? Однозначно – глинтвейн! Теплый, ароматный, полезный и бодрящий!

К тому же, что может быть лучше - по возвращению домой после вынужденной прогулки при температуре -10, отогреться с помощью этого напитка.

Диетолог Татьяна Фиалкова поделилась своим секретом приготовления этого напитка, который показан всем трудящимся!

 На 4 порции:

4 стакана виноградного или яблочного/вишневого/гранатового фреша 
½ стакана воды 
2 ст. л. тертой цедры лимона 
2 ст. л. тертой цедры апельсина 
2 ст. л. изюма 
2 палочки корицы 
3 бутончика гвоздики 
4 горошины душистого перца 
Тертый мускатный орех — на кончике ножа 
Щепотка молотого имбиря 
Щепотка молотого кардамона 
Пол-яблока, нарезанного тонкими дольками 
Мед по желанию

Приготовление:

В двухлитровую эмалированную кастрюлю вылейте сок и воду. Поставь на слабый огонь.

Добавьте цедру лимона и апельсина, кусочки яблока, изюм, специи и пряности. Все перемешайте.

Как только на поверхности появятся маленькие пузырьки, выключай огонь.
Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15–20 минут, чтобы раскрылся весь аромат специй. Разлейте глинтвейн по бокалам и наслаждайтесь в теплой компании.

Глинтвейн также можно брать с собой в термосе. Согласитесь, это создает особую новогоднюю атмосферу: напиток, варежки, снег, - и настроение поднимается!

 К тому же, благодаря своему составу и температуре, напиток оказывает согревающее действие, поэтому очень полезен для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Источник: http://4mama.ua/
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