Самый полезный рецепт глинтвейна от диетолога

Какой напиток ассоциируется с зимой? Однозначно – глинтвейн! Теплый, ароматный, полезный и бодрящий!





К тому же, что может быть лучше - по возвращению домой после вынужденной прогулки при температуре -10, отогреться с помощью этого напитка.





Диетолог Татьяна Фиалкова поделилась своим секретом приготовления этого напитка, который показан всем трудящимся!





На 4 порции:





4 стакана виноградного или яблочного/вишневого/гранатового фреша

½ стакана воды

2 ст. л. тертой цедры лимона

2 ст. л. тертой цедры апельсина

2 ст. л. изюма

2 палочки корицы

3 бутончика гвоздики

4 горошины душистого перца

Тертый мускатный орех — на кончике ножа

Щепотка молотого имбиря

Щепотка молотого кардамона

Пол-яблока, нарезанного тонкими дольками

Мед по желанию





Приготовление:





В двухлитровую эмалированную кастрюлю вылейте сок и воду. Поставь на слабый огонь.





Добавьте цедру лимона и апельсина, кусочки яблока, изюм, специи и пряности. Все перемешайте.





Как только на поверхности появятся маленькие пузырьки, выключай огонь.

Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15–20 минут, чтобы раскрылся весь аромат специй. Разлейте глинтвейн по бокалам и наслаждайтесь в теплой компании.





Глинтвейн также можно брать с собой в термосе. Согласитесь, это создает особую новогоднюю атмосферу: напиток, варежки, снег, - и настроение поднимается!





К тому же, благодаря своему составу и температуре, напиток оказывает согревающее действие, поэтому очень полезен для профилактики и лечения простудных заболеваний.



