Самый полезный рецепт глинтвейна от диетолога

Какой напиток ассоциируется с зимой? Однозначно – глинтвейн! Теплый, ароматный, полезный и бодрящий!
К тому же, что может быть лучше - по возвращению домой после вынужденной прогулки при температуре -10, отогреться с помощью этого напитка.
Диетолог Татьяна Фиалкова поделилась своим секретом приготовления этого напитка, который показан всем трудящимся!
На 4 порции:
4 стакана виноградного или яблочного/вишневого/гранатового фреша
½ стакана воды
2 ст. л. тертой цедры лимона
2 ст. л. тертой цедры апельсина
2 ст. л. изюма
2 палочки корицы
3 бутончика гвоздики
4 горошины душистого перца
Тертый мускатный орех — на кончике ножа
Щепотка молотого имбиря
Щепотка молотого кардамона
Пол-яблока, нарезанного тонкими дольками
Мед по желанию
Приготовление:
В двухлитровую эмалированную кастрюлю вылейте сок и воду. Поставь на слабый огонь.
Добавьте цедру лимона и апельсина, кусочки яблока, изюм, специи и пряности. Все перемешайте.
Как только на поверхности появятся маленькие пузырьки, выключай огонь.
Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15–20 минут, чтобы раскрылся весь аромат специй. Разлейте глинтвейн по бокалам и наслаждайтесь в теплой компании.
Глинтвейн также можно брать с собой в термосе. Согласитесь, это создает особую новогоднюю атмосферу: напиток, варежки, снег, - и настроение поднимается!
К тому же, благодаря своему составу и температуре, напиток оказывает согревающее действие, поэтому очень полезен для профилактики и лечения простудных заболеваний.