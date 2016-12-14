Как ухаживать за жирной кожей лица

И не зря, ведь от природы ей присуща гиперсекреция сальных желез, которая усиливается в весенне-летний сезон.





Как же ухаживать за такой кожей в домашних условиях? Об этом мы спросили врача-дерматолога, методиста Академии Научной Красоты Юлию Копецкую.





Тип кожи: жирный, склонный к воспалению, повышенному блеску лица, появлению камедонов (черных точек), образованию угревой сыпи.

Рекомендуема процедура: глиняная маска с использованием белой или зеленой глины.





Почему именно глина?

Белая глина (или каолин), получившая свое название благодаря китайскому городку Каолин, где ее впервые обнаружили, обладает прекрасными отбеливающими и адсорбирующими качествами. Иначе говоря, каолин впитывает в себя токсины, тяжелые металлы, кожный жир и другие компоненты, находящиеся на поверхности кожи или же внутри организма (белую глину часто используют при расстройствах пищеварения и отравлениях).





Кроме того, в состав белой глины входят такие микроэлементы, как цинк, магний, калий, кальций, алюминий и железо, благодаря чему маски из нее оказывают выраженный подсушивающий, поросуживающий, подтягивающий и себорегулирующий эффект (способствует уменьшению выделения кожного сала).





Что же касается зеленой глины, то в ее состав входит более десяти микроэлементов, среди которых лидирует окись железа, которой эта глина обязана своим темно-зеленым цветом. Как и каолин, зеленая глина прекрасно очищает кожу за счет выраженного абсорбирующего эффекта.





Помимо этого, она хорошо снимает раздражение и обладает подсушивающим и рассасывающим эффектом, гораздо более сильным, чем у белой глины. Вот почему зеленую глину следует применять более осторожно. Так, если маски из каолина можно использовать 2-3 раза в неделю, то процедуры с применением зеленой глины не следует повторять чаще, чем раз в неделю (при угревой сыпи до 2 раз в неделю).





Порядок проведения процедуры

Прежде чем приступить к нанесению маски, косметологи рекомендуют подготовить кожу лица. Для этого следует очистить ее с помощью средства для демакияжа. Это могут быть гели, муссы, пудры, пенки или лосьоны любых косметических линий с себорегулирующим действием.





После этого желательно нанести на кожу активную ампулу (они продаются как в сети масс-маркет для домашнего ухода, так и в профессиональной косметике). Это могут быть ампулы, содержащие экстракты тыквы, грейпфрута, лайма, папайи или же с богатым микроэлементым составом (медь, цинк, железо, магний).





Следующий этап – нанесение маски. Глиняные маски можно приобрести в любой аптеке, косметическом магазине или в салоне красоты, где продается профессиональная косметика. Чаще всего подобные маски продаются в уже готовом виде, поэтому их не нужно ни с чем смешивать. Достаточно просто открыть упаковку, нанести маску на очищенную кожу лица и оставить на 10-15 минут. Дольше держать маску нет смысла, поскольку глина имеет свойство подсыхать, после чего перестает оказывать активное действие на кожу.





Смывать глиняную маску обычной водой очень долго и тяжело. Поэтому профессионалы рекомендуют размочить ее с помощью воды, а затем снять с помощью спонжика или влажных салфеток.





По окончанию процедуры кожу необходимо смазать тоником или лосьон для жирной кожи и нанести ежедневный крем легкой текстуры или же с матирующим эффектом.





Как часто повторять процедуру?

Весной и летом в связи с изменением гормонального фона и переходом на теплое время года усиливается секреция сальных желез. Поэтому в этот период глиняные маски можно использовать интенсивнее, 2-3 раза в неделю, зимой же достаточно 1 раза в неделю.





Противопоказания.

Отсутствуют. Единственное предостережение – это использование масок из белой или зеленой глины для сухой кожи (они обладают подсушивающим действием, и если кожа склонна к сухости, то такая маска может вызвать сильное шелушение). Если же кожа комбинированная (местами жирная, местами сухая), то косметологи рекомендуют наносить глину только на Т-зону. На остальные участки лица лучше всего нанести другую маску, например, увлажняющего действия.





Когда лучше всего проводить процедуру?

Строгих предписаний относительно времени суток нет. Однако специалисты советуют накладывать глиняную маску с утра. Кожа после такой процедуры будет выглядеть более ухоженной, а ежедневный макияж ляжет более равномерно.



