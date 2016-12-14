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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 16, 12:58
Как ухаживать за жирной кожей лица
лицо
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Жирную кожу лица косметологи называют проблемной.
И не зря, ведь от природы ей присуща гиперсекреция сальных желез, которая усиливается в весенне-летний сезон. 

Как же ухаживать за такой кожей в домашних условиях? Об этом мы спросили врача-дерматолога, методиста Академии Научной Красоты Юлию Копецкую.   

Тип кожи: жирный, склонный к воспалению, повышенному блеску лица, появлению камедонов (черных точек), образованию угревой сыпи. 
Рекомендуема процедура: глиняная маска с использованием белой или зеленой глины. 

Почему именно глина? 
Белая глина (или каолин), получившая свое название благодаря китайскому городку Каолин, где ее впервые обнаружили, обладает прекрасными отбеливающими и адсорбирующими качествами. Иначе говоря, каолин впитывает в себя токсины, тяжелые металлы, кожный жир и другие компоненты, находящиеся на поверхности кожи или же внутри организма (белую глину часто используют при расстройствах пищеварения и отравлениях). 

Кроме того, в состав белой глины входят такие микроэлементы, как цинк, магний, калий, кальций, алюминий и железо, благодаря чему маски из нее оказывают выраженный подсушивающий, поросуживающий, подтягивающий и себорегулирующий эффект (способствует уменьшению выделения кожного сала). 

Что же касается зеленой глины, то в ее состав входит более десяти микроэлементов, среди которых лидирует окись железа, которой эта глина обязана своим темно-зеленым цветом. Как и каолин, зеленая глина прекрасно очищает кожу за счет выраженного абсорбирующего эффекта. 

Помимо этого, она хорошо снимает раздражение и обладает подсушивающим и рассасывающим эффектом, гораздо более сильным, чем у белой глины. Вот почему зеленую глину следует применять более осторожно. Так, если маски из каолина можно использовать 2-3 раза в неделю, то процедуры с применением зеленой глины не следует повторять чаще, чем раз в неделю (при угревой сыпи до 2 раз в неделю). 

Порядок проведения процедуры 
Прежде чем приступить к нанесению маски, косметологи рекомендуют подготовить кожу лица. Для этого следует очистить ее с помощью средства для демакияжа. Это могут быть гели, муссы, пудры, пенки или лосьоны любых косметических линий с себорегулирующим действием. 

После этого желательно нанести на кожу активную ампулу (они продаются как в сети масс-маркет для домашнего ухода, так и в профессиональной косметике). Это могут быть ампулы, содержащие экстракты тыквы, грейпфрута, лайма, папайи или же с богатым микроэлементым составом (медь, цинк, железо, магний). 

Следующий этап – нанесение маски. Глиняные маски можно приобрести в любой аптеке, косметическом магазине или в салоне красоты, где продается профессиональная косметика. Чаще всего подобные маски продаются в уже готовом виде, поэтому их не нужно ни с чем смешивать. Достаточно просто открыть упаковку, нанести маску на очищенную кожу лица и оставить на 10-15 минут. Дольше держать маску нет смысла, поскольку глина имеет свойство подсыхать, после чего перестает оказывать активное действие на кожу. 

Смывать глиняную маску обычной водой очень долго и тяжело. Поэтому профессионалы рекомендуют размочить ее с помощью воды, а затем снять с помощью спонжика или влажных салфеток. 

По окончанию процедуры кожу необходимо смазать тоником или лосьон для жирной кожи и нанести ежедневный крем легкой текстуры или же с матирующим эффектом. 

Как часто повторять процедуру? 
Весной и летом в связи с изменением гормонального фона и переходом на теплое время года усиливается секреция сальных желез. Поэтому в этот период глиняные маски можно использовать интенсивнее, 2-3 раза в неделю, зимой же достаточно 1 раза в неделю. 

Противопоказания. 
Отсутствуют. Единственное предостережение – это использование масок из белой или зеленой глины для сухой кожи (они обладают подсушивающим действием, и если кожа склонна к сухости, то такая маска может вызвать сильное шелушение). Если же кожа комбинированная (местами жирная, местами сухая), то косметологи рекомендуют наносить глину только на Т-зону. На остальные участки лица лучше всего нанести другую маску, например, увлажняющего действия. 

Когда лучше всего проводить процедуру? 
Строгих предписаний относительно времени суток нет. Однако специалисты советуют накладывать глиняную маску с утра. Кожа после такой процедуры будет выглядеть более ухоженной, а ежедневный макияж ляжет более равномерно.

Источник: http://lady.tsn.ua/
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