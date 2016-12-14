Ароматерапия - лечение эфирными маслами

Эфирные масла получают путем дистилляции из различных растений. А вернее, из их цветков, стеблей, листьев, коры, древесины.

Эти эфирные масла обладают лечебными свойствами. Об этих свойствах было известно давно, и использовались еще в древней Персии, древнем Китае.

Понятие ароматерапии ввел Рене-Морис Гаттефосс. Он заметил, что растительные масла помогают при лечении, заживлении ран. Он применял свой метод во время Первой мировой войны. Впоследствии учение перенял Жан Вальнэ, он применял методику на раненых уже во Второй мировой войны.

Во Франции, в начале XX века произошло становление современной ароматерапии. Возрос интерес к натуральным маслам.

Ароматерапия эффективна при снятии стрессов, гнева, депрессий. Помогает при головных болях, бессоннице, улучшает самочувствие. Применяется при простудах, расстройствах желудка.

Ароматерапевт для каждого клиента готовит определенный набор масел, в зависимости от особенностей его организма. При массаже уделяется внимание энергетическим меридианам. Масло впитывается в кожу в среднем за 3-6 часов. В некоторых случаях, например, при серьезных проблемах со здоровьем, требуется до 12 часов.

Распространено принятие ванн с эфирными маслами. В зависимости от масел, добавляемых в ванну, эффект может быть как успокаивающим, так и тонизирующим. В целом, такие ванны способствуют профилактике различных заболеваний. Общие правила при принятии ванн с аромамаслами: температура воды должна быть до 37С, не рекомендуется находиться в ванной долго, лучше до 15 минут. В полную ванну добавляют примерно 8 капель масла, если ванна сидячая (человек будет просто сидеть в ней) – 2 капли. Если применяют ванночки отдельно для рук или ног, то туда добавляют до 4 капель масла. Как правило, назначается курс ванн.

Лечение аромамаслами

Аромамасла можно применять как компрессы, примочки, ванночки. На теле человека находятся важные точки, соответствующие органам тела. Воздействие на них приводит к лечебному эффекту, можно применять для профилактики. Существует целое направление – Су Джок терапия, которое занимается изучением работы точек тела.

Эфирные масла эффективны при профилактике заболеваний, например, гриппе. Для воздействия на органы дыхания используются специальные аромакурительницы или ингаляторы.

Для самостоятельного применения ароматерапии необходимо знать особенности масел, их свойства.

Эфирные масла можно разделить на эффект, ими оказываемый:





Очищающие масла – лаванда, роза, апельсин, лимон, шалфей, герань, розмарин, лимонник.





Стимулирующие масла: кориандр, вербена, лаванда, лимон, бессмертник, мята, гвоздика, можжевельник.





Гармонизирующий эффект оказывают масла мимозы, сандала, жасмина, розы, герани, мандарина, апельсина, майорана, розы.





Освежающий эффект дадут: лимон, апельсин, пихта, мята, мандарин, бессмертник, лаванда.





Расслабляющий эффект: бессмертник, мимоза, сандал, роза, ваниль, базилик, ромашка, кедр.





Успокаивающие: герань, ваниль, жасмин, укроп, мелисса, ромашка. Для снятия стресса помогут масла бергамота, пачули, жасмина, герани, мимозы, кориандра.





Кроме того масла разделяют на мужские и женские, соответственно их применение усиливает мужское и женское начало.

К женским маслам относят бергамот, розу, фиалку, лимонник, розмарин, лаванду, мандарин, герань, майоран.

К мужским: мускатник, кедр, мелиссу, анис, кардамон, базилик, пачули.







