9 женских ошибок при похудении

А если вы находитесь в процессе похудения постоянно, возможно, вам стоит более внимательно изучить стандартные женские ошибки во время похудения.





1. Ударяться в крайности





Перестать есть жирные продукты, чтобы заменить их на обезжиренные, но с избытком сахара в составе. Есть только белки или, наоборот, резко стать вегетарианкой. Вашей гормональной системе нужны жиры для четкого функционирования (поэтому у многих анорексиков нет менструации), вашему мозгу – энергия углеводов. Надо придерживаться золотой середины.





2. Начинать день со стакана свежевыжатого сока





В нем нет клетчатки, а сплошной сахар. Если уж пьете, то пейте медленно, чтобы сахар поступал в кровь не мощной лавиной. Лучше завтракайте тарелкой фруктов. Не стоит их есть на полдник и после обеда, как вы привыкли. Так они вызовут сильное брожение. Когда сахар в крови начнет падать, это происходит около 11 утра и в 17.00, можно съесть яблоко.





3. Бояться недостатка йода





И из-за этого поедать морскую капусту в огромном количестве. Это может сыграть с вами злую шутку – появятся отеки, а уровень йода может стать ниже.





4. Пить слишком много воды





Не нужно вливать в себя с усилием по несколько литров. Особенно если у вас проблемы с лимфатической системой. Возьмите за правило – сходили в туалет, выпили стаканчик воды. Можно добавлять в воду немного яблочного уксуса, сильно минерализованная вода подходит не всем. Выбирайте среднюю степень минерализации. Интересно, что по составу минералов и солей ваша кровь схожа с морской водой.





5. Думать только про питание





Чтобы похудеть, в первую очередь надо заняться дыханием, медитацией, избавиться от стресса, пить воду и уже потом следить за рационом. Эти факторы (стресс, недосып, недостаток воды) тормозят ваш процесс похудения.





6. Тренироваться поздно ночью, после рабочего дня





Качество сна напрямую влияет на успехи в сбросе веса. Если вы побегали перед сном, то вам только кажется, что вы глубоко уснете. Выработанный дофамин и адреналин не дадут вашему организму полноценно восстановиться за ночь. Чтобы похудеть, надо тренироваться до завтрака. Плюс лучше не тренироваться вообще, чем раз в неделю наскоком.





7. Отказываться за ужином от десерта





При этом пить вино или алкогольные коктейли. В них содержится много сахара, поэтому ограничьтесь бокалом белого вина со льдом. Лучше уж съесть желе.





8. Не есть несколько дней в неделю





Такой пост не разумен. Ваш организм работает 24/7 и ему нужны витамины, минералы и белки. Он не начнет использовать жир из жировых депо, как вы мечтаете, а будет вытягивать нужное из мышц и костей. И в следующий раз запасет жир на «черные» дни.





9. Доедать все, что лежит на тарелке





Размер порций имеет значение, даже если это тарелка овощей или полезной крупы. Как только вы почувствовали насыщение, перестаньте есть. Правило «половины порции» сработает и в ресторане. А то, что останется, возьмите с собой домой.



