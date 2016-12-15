Этот продукт поможет похудеть и защитит сердце

К такому выводу пришла группа экспертов в области диетологии и здорового питания из Университета Копенгагена.





Датские ученые обнаружили, что употребление жирного сыра способствует укреплению здоровья за счет увеличения уровня липопротеинов высокой плотности, считающихся «хорошим» холестерином. Именно он обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых и метаболических болезней. Такие выводы были получены в результате «сырных» экспериментов с участием 139 взрослых добровольцев, которые продолжались 12 недель. В этот период ученые наблюдали за тем, каким образом жирный сырвоздействует на организм человека.





Добровольцев разделили на три группы. В первой люди употребляли 80 грамм жирного сыра каждый день, во второй группе они получали 80 грамм сыра с пониженным содержанием жира, а участники третьей группы вообще не ели сыр, а получали 90 грамм хлеба и варенья каждый день. В целом, ни в одной из групп не отмечалось изменение уровня «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности, которые представляют вред для здоровья сердца. Однако именно употребление жирного сыра привело к повышению показателей уровня «хорошего» холестерина.





Отметим, что наука далеко не в первый раз связывает сыр с укреплением здоровья. Не так давно японские ученые выяснили, что употребление сыра предотвращает скопление жира в печени, так как обладает потенциалом укрепить липидный профиль крови — именно по ним определяются риски сердечно-сосудистой системы. А проведенное в 2015 году небольшое исследование показало, что сыр может быть ключом к ускорению метаболизма и снижению уровня ожирения. Вот почему этот продукт необходимо постоянно хранить в холодильнике.



