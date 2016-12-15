Как стать женственной? Советы, которые помогут преобразиться

Влияет ли на женственность длина ног, цвет волос и оттенок помады? Или это неуловимое ощущение стоит искать в характере дамы? Пробуем разобраться, какими качествами должна обладать по-настоящему женственная особа.





В современном мире женственность не слишком поощряется. Скорее наоборот: чтобы достичь успеха, построить карьеру и выжить в огромном городе, девушкам приходится конкурировать с мужчинами, проявлять сильные, отнюдь не женские, стороны характера, быть настойчивыми и решительными. Сохранить мягкость и природное обаяние в таких условиях непросто. Однако ключевое слово – природное. Женственность изначально заложена в каждой из нас, нужно лишь дать ей возможность раскрыться. Опробуй на практике хотя бы несколько из наших советов, и очень скоро ты почувствуешь, как меняется твое настроение, а в жизнь возвращается гармония.





Проси мужчину помочь





Да, ты самостоятельная барышня, готовая и в избу горящую, и коня на скаку. Но если хочешь почувствовать себя настоящей леди, придется периодически прибегать к помощи сильной половины. Даже если вполне можешь справиться сама. Возьми за правило каждый день обращаться к одному знакомому (или незнакомому) мужчине с просьбой оказать небольшую услугу – разобраться с «зависшим» компьютером, донести тяжелую сумку до дома, подкачать колесо. Не хочешь доставлять неудобств? Внимательно следи за настроением мужчины, который согласился тебе помочь. Ты с удивлением обнаружишь, что каждому хочется хотя бы несколько минут побыть в роли рыцаря.





Проявляй здоровый эгоизм





Если среди твоих подруг есть женственные дамы, то ты наверняка замечала их способность в любой ситуации ставить свои интересы в приоритет. Ни семья, ни работа не мешают им находить время для занятий спортом и походов к косметологу, они постоянно чем-то увлечены – интересной книгой, новым хобби, премьерой спектакля. При этом едва ли таких леди можно назвать самовлюбленными эгоистками: семья и карьера совершенно не страдают от недостатка внимания. Секрет в том, что заботиться о близких и максимально выкладываться на работе женщина может, только уделив достаточное время своим желаниям.





Научись себя радовать, и ежедневно уделяй хотя бы 30-40 минут вещам и занятиям, которые приносят тебе удовольствие. Это может быть что угодно: прослушивание любимых песен, прогулки по вечернему городу, ванна с ароматическими маслами. Как только ты перестанешь отказываться от своих желаний, станешь счастливее и спокойнее.





Следи за речью





Манера говорить способна многое поведать о тебе собеседнику. Вряд ли девушку, которая спорит и крикливо что-то объясняет, можно назвать женственной. Не говоря уже о крепких словечках и высказываниях. Старайся избавиться от слов-паразитов, не увлекайся пространными конструкциями и уделяй внимание выбору лексики. Психологи даже советуют во время беседы представлять себя с короной на голове: так тебе будет проще освоить характерную для царственных особ величавую и женственную манеру речи.





Пересмотри свой стиль





Безусловно, гардероб должен соответствовать утонченной и женственной натуре. Никто не заставляет тебя избавляться от джинс и носить только пастельные тона, рюши, банты. Женственная девушка старается выглядеть нескучно и постоянно ищет новые оттенки образа. Если ты привыкла к определенному стилю, не бойся экспериментировать с фасоном, цветовой гаммой, аксессуарами и прической. Впрочем, с тем, что платья и юбки выглядят женственнее всего, не споришь.



