Красота к Новому году: 3 рецепта для омоложения

Ведь любые процедуры для лица нужно делать заранее, чтобы восстановиться, посветлеть и подтянуться.





Сегодня мы предлагаем попробовать, насколько эффективной в качестве домашней косметики может быть куркума. Она улучшает и осветляет цвет лица, очищает кожу, открывая поры и, помогая им избавляться от загрязнений, заживляет, выравнивает тон, улучшает приток крови к поверхности кожи, а значит, улучшает ее питание, цвет и эластичность. Хороша куркума и для уменьшение проявлений постакне.





Очищающая маска из куркумы





Вымойте лицо, чуть распарьте его (можно подержать лицо над паром или подержать на нем теплую влажную салфетку).





Затем смешайте две столовых ложки косметической глины с 14 чайными ложками куркумы, разведите теплой водичкой до состояния густой сметаны, добавьте пару капель лавандового масла.





При нормальной коже нанесите смесь тонким слоем, при жирной – толстым. Подержите 10–15 минут, смойте прохладной водой.





Омолаживающая маска для лица





Она подойдет для омолаживания любого типа кожи. Возьмите 1 ч. л. куркумы‚ 1 ч. л. молока (для жирной кожи) или сливок (для сухой)‚ 1 ч. л. меда. Все смешать, наложить на чистое лиц (лучше после очищающей маски). Подержите 10-30 минут. Делайте такие маски через день. 10-12 масок позволят вам ощутить эффект видимой подтяжки лица и заметно уменьшат морщины. Первый результат уже после 2-3 масок.





Подтягивающая маска из куркумы





Еще один вариант для подтягивающего эффекта. Если ее делать сейчас, то к Новому году вы будете выглядеть потрясающе.





1 ч.л. куркумы разведите небольшим количеством молока‚ нанесите на лицо, смойте через 30 минут. Для пигментированной кожи вместо молока берите сок лимона, разведенный 1:1 с водой. Главное, не сделать маску очень жидкой.





Кроме того, чтобы удалить темные пятна, можно сделать пасту из куркумы с измельченным базиликом или базиликовым маслом.



