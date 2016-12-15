5 советов для быстрой потери веса

А так хочется красивую и эстетичную фигуру. И в такой ситуации возникают понятный вопрос: А как же сбросить вес максимально быстро?

5 рекомендаций быстрого сброса веса

1. Ешьте меньше

Понятное правило потери любого веса начинается с недостатка калорий. Чтобы сделать дефицит нужно есть хотя бы меньше на 50% , и сокращать число калорий каждую неделю.

2. Отдавайте предпочтение белкам

Ни в коем случае не урезайте калорийность за счёт белка. Калории должны убираться с углеводов, жиров. Продукты богатые белком: нежирное мясо, обезжиренный творог, молоко, яйца, рыба, а также бобовые.

3. Сжигайте жир

Просто мало есть недостаточно. Жир нужно реально жечь. Это достигается путем физической нагрузки. Активность для сброса жира может быть совершенно разная. Можно ходить в быстром темпе, записаться в тренажерный зал, заняться бегом, что угодно, главное - движение.

4. Пейте 3 литра жидкости

Вода - неотъемлемая часть организма человека. Потребности в воде растут вместе с физическими нагрузками. Организмы интенсивно теряет жидкость, когда вы занимаетесь спортом. И потеря нужно восполнять.

5. Мотивация

Определите с целью. Сколько вы хотите сбросить за тот или иной промежуток времени. Четко поставьте эти грани и идите к ним. Проверяйте вес каждую неделю, корректируйте питание, физические нагрузки.

Помните, чтобы быстро похудеть, должно быть, сумасшедшие желания. И какими бы ни были правильными тренировки, без желания результат будет незначительным. Тренируйтесь, правильно питайтесь , мотивируйтесь, худейте.







