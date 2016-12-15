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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 16, 13:19
5 советов для быстрой потери веса
Похудение
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Со временем взрослые и молодые люди замечает, что жир откладываться все больше и больше.
А так хочется красивую и эстетичную фигуру. И в такой ситуации возникают понятный вопрос: А как же сбросить вес максимально быстро?
 
5 рекомендаций быстрого сброса веса
 
1. Ешьте меньше
 
Понятное правило потери любого веса начинается с недостатка калорий. Чтобы сделать дефицит нужно есть хотя бы меньше на 50% , и сокращать число калорий каждую неделю.
 
2. Отдавайте предпочтение белкам
 
Ни в коем случае не урезайте калорийность за счёт белка. Калории должны убираться с углеводов, жиров. Продукты богатые белком: нежирное мясо, обезжиренный творог, молоко, яйца, рыба, а также бобовые.
 
3. Сжигайте жир
 
Просто мало есть недостаточно. Жир нужно реально жечь. Это достигается путем физической нагрузки. Активность для сброса жира может быть совершенно разная. Можно ходить в быстром темпе, записаться в тренажерный зал, заняться бегом, что угодно, главное - движение.
 
4. Пейте 3 литра жидкости
 
Вода - неотъемлемая часть организма человека. Потребности в воде растут вместе с физическими нагрузками.  Организмы интенсивно теряет жидкость, когда вы занимаетесь спортом. И потеря нужно восполнять.
 
5. Мотивация
 
Определите с целью. Сколько вы хотите сбросить за тот или иной промежуток времени. Четко поставьте эти грани и идите к ним. Проверяйте вес каждую неделю, корректируйте питание, физические нагрузки.
 
Помните, чтобы быстро похудеть, должно быть, сумасшедшие желания. И какими бы ни были правильными тренировки, без желания результат будет незначительным. Тренируйтесь, правильно питайтесь , мотивируйтесь, худейте.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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