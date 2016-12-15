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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 16, 13:58
Главные правила по уходу за женской грудью
грудь
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Чтобы грудь была «на высоте», не забывайте о некоторых важных моментах.
Прямые солнечные лучи агрессивно воздействуют на кожу груди и способствуют преждевременному старению.
К тому же избыток ультрафиолета может запустить в действие опухолевый механизм и на 30 процентов повышает риск развития рака молочной железы. Наконец, есть некоторые заболевания (например, мастопатия), при которых пребывание на солнце рекомендуется ограничить. Если противопоказаний к приему солнечных ванн у вас нет, учтите: лучшее время для них — утренние и предвечерние часы.
 
Загорайте в купальнике или прикрывайте грудь свернутым в полоску белым полотенцем и обязательно наносите на область декольте специальные солнцезащитные средства.
 
Правильно подбирайте белье.
 
Слишком тугой бюстгальтер нарушает кровообращение и затрудняет движения, а свободный плохо поддерживает грудь и может привести к растяжкам. Впрочем, каким бы удобным и красивым ни был бюстгальтер, не носите его постоянно — грудь должна «дышать».
 
Не стоит голодать.
 
Грудь имеет объем за счет жировой ткани. Когда вы резко худеете, организму ничего не остается, как восполнять недостающие запасы жира прежде всего из груди. В результате она быстро обвисает, становится дряблой и морщинистой. Хотите избавиться от лишних килограммов? Не сидите на голодных диетах, а худейте постепенно. Ограничьте потребление жирных, жареных, копченых блюд, сладостей. Кроме того, будьте активны. Больше ходите пешком, делайте гимнастику по утрам, плавайте в бассейне или купите абонемент в фитнес-клуб.
 
Постарайтесь скорректировать свое меню.
 
Установлено, что характер питания женщины непосредственно влияет на здоровье ее груди. Так, избыточное потребление жирных и мясных блюд, консервов и солений, чрезмерное увлечение алкоголем увеличивают риск развития злокачественной опухоли. Чтобы защитить свою грудь, налегайте на овощи (помидоры, морковь, тыква, сельдерей), фрукты, цитрусовые, злаки. Чаще включайте в свой рацион овощи семейства крестоцветных (белокочанная, цветная капуста, брокколи). Ученые обнаружили в них особое вещество — глюкобрассицин, которое способно предотвращать развитие рака молочной железы и других онкологических заболеваний.
 
Почаще принимайте контрастный душ. Он улучшает лимфоток, укрепляет сосуды, замедляет увядание кожи в области декольте и делает ее более упругой. Контрастный душ лучше принимать утром и вечером, при этом начинайте и заканчивайте процедуры прохладной водой. После этого мягкими поглаживающими движениями нанесите на грудь специальный крем или молочко. А вот от пилингов лучше отказаться — они могут травмировать нежную кожу.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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