Главные правила по уходу за женской грудью

Прямые солнечные лучи агрессивно воздействуют на кожу груди и способствуют преждевременному старению.

К тому же избыток ультрафиолета может запустить в действие опухолевый механизм и на 30 процентов повышает риск развития рака молочной железы. Наконец, есть некоторые заболевания (например, мастопатия), при которых пребывание на солнце рекомендуется ограничить. Если противопоказаний к приему солнечных ванн у вас нет, учтите: лучшее время для них — утренние и предвечерние часы.

Загорайте в купальнике или прикрывайте грудь свернутым в полоску белым полотенцем и обязательно наносите на область декольте специальные солнцезащитные средства.

Правильно подбирайте белье.

Слишком тугой бюстгальтер нарушает кровообращение и затрудняет движения, а свободный плохо поддерживает грудь и может привести к растяжкам. Впрочем, каким бы удобным и красивым ни был бюстгальтер, не носите его постоянно — грудь должна «дышать».

Не стоит голодать.

Грудь имеет объем за счет жировой ткани. Когда вы резко худеете, организму ничего не остается, как восполнять недостающие запасы жира прежде всего из груди. В результате она быстро обвисает, становится дряблой и морщинистой. Хотите избавиться от лишних килограммов? Не сидите на голодных диетах, а худейте постепенно. Ограничьте потребление жирных, жареных, копченых блюд, сладостей. Кроме того, будьте активны. Больше ходите пешком, делайте гимнастику по утрам, плавайте в бассейне или купите абонемент в фитнес-клуб.

Постарайтесь скорректировать свое меню.

Установлено, что характер питания женщины непосредственно влияет на здоровье ее груди. Так, избыточное потребление жирных и мясных блюд, консервов и солений, чрезмерное увлечение алкоголем увеличивают риск развития злокачественной опухоли. Чтобы защитить свою грудь, налегайте на овощи (помидоры, морковь, тыква, сельдерей), фрукты, цитрусовые, злаки. Чаще включайте в свой рацион овощи семейства крестоцветных (белокочанная, цветная капуста, брокколи). Ученые обнаружили в них особое вещество — глюкобрассицин, которое способно предотвращать развитие рака молочной железы и других онкологических заболеваний.

Почаще принимайте контрастный душ. Он улучшает лимфоток, укрепляет сосуды, замедляет увядание кожи в области декольте и делает ее более упругой. Контрастный душ лучше принимать утром и вечером, при этом начинайте и заканчивайте процедуры прохладной водой. После этого мягкими поглаживающими движениями нанесите на грудь специальный крем или молочко. А вот от пилингов лучше отказаться — они могут травмировать нежную кожу.



