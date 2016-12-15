Йога - 4 полезных свойства для здоровья

Он становится более гибким и подвижным. Как известно гибкий позвоночник - долгая жизнь.





Развить гибкость суставов можно в любом возрасте и именно здесь придут на помощь занятия йогой. Выполняемые асаны растягивают мышцы и способствуют выработке суставной жидкости и выводу шлаков.

Второе, йога положительно сказывается на умении управлять дыханием. Дыханию уделяется очень большое внимание при выполнении асан и при релаксации. Благодаря правильному дыханию организм оздоравливается, появляется ощущение радости жизни.

Третье, йога способствует снятию стресса. Современная жизнь в мегаполисе постоянно держит человека в эмоциональном и умственном напряжении. Практики йоги, связанные с медитацией и расслаблением, умением направить внимание на себя, способствуют снятию стресса, вызванного окружающими факторами, такими как работа или отношения в семье. Человек перестает беспокоится о мелочных проблемах, расслабляясь, сосредотачивая внимание на своем организме, отключаясь от всего будничного и настраивается на гармонию с окружающим миром.

Йога способствует общему оздоровлению организма. Исследования показали, что асаны используемые в йоге способны буквально творить чудеса. Они улучшают работу сердечно-сосудистой и лимфотической систем, укрепляют нервную систему, способствуют развитию гибкости позвоночника и суставов.

Было установлено, что асаны оказывают сильное влияние на внутренние органы, способствуют выведению шлаков и токсинов из организма.







