ТОП-4 маски для блеска ваших волос

Маска из оливкового масла

Простейший рецепт маски для волос – чуть подогретое оливковое масло. В него можно добавить касторовое, миндальное, облепиховое масло и несколько капель эфирного розмаринового масла. Подогретое оливковое масло наносится на волосы по всей длине. Волосы укутать, сделав баню. Выдержать маску на волосах от 30 минут до часа, после чего смыть шампунем и теплой водой.

Маска с желтками и глицерином

Домашние маски с яйцом очень хорошо питают корни волос и сами волосы. Для этой домашней маски вам понадобятся два желтка (для волос средней длины), 2 ст. л. касторового масла (можно разбавить его 0,5 ч. л. миндального масла), 1 ч. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. глицерина (если у вас нет глицерина — ничего страшного, маска будет эффективна и без него). Желтки смешать с остальными компонентами до однородной массы и нанести на волосы по всей длине. Через 30-40 минут смыть маску и вымыть волосы.

Маска с лимонным соком

Лимонный сок известен своим свойством придавать блеск волосам. Домашняя маска с лимонным соком и желтками приготавливается из расчета 2 ст. л. сока на один желток. Если у вас длинные волосы, вам понадобятся 3 желтка, для коротких – будет достаточно одного. В маску добавить 2 ст. л. яблочного уксуса на желток. Такую маску лучше выдерживать недолго – 15 минут будет вполне достаточно. Маска легко смывается, и после нее не обязательно пользоваться шампунем.

Банановая маска

Для приготовления банановой маски для волос вам понадобятся спелый банан, репейное, касторовое или оливковое масло – 1 ст. л., 1 ст. л. кефира или йогурта без вкусовых добавок, можно также использовать сметану. Банан измельчить, добавить в пюре остальные компоненты и выдержать маску на волосах около часа.



