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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 16, 14:17
В какой день лучше стричься
стрижка
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Каждый день недели находится под покровительством своей планеты.
Ее характер может оказывать влияние на эффект, который вы получаете после стрижки.

Понедельник
 
Этот день походит для снятия негатива, накопившихся отрицательных эмоций, нерешенных проблем. Благоприятен для окрашивания волос.
 
Вторник
 
Стрижка во вторник позволит получить дополнительный импульс для решения важных проблем, на которые у вас не хватает сил или решимости. Стригитесь во вторник, если желаете перемен, если вам не нравится монотонный ход будней.
 
Среда
 
Вместе с состриженными волосами в этот день обновляется ваше информационное поле. Поэтому стрижка в среду увеличивает вероятность новых интересных встреч, получения знаний, поездок и общения.
 
Четверг
 
Этот день подходит для стрижки, если вы хотите наладить отношения с окружающими людьми, стать популярнее.
 
Пятница
 
Стрижка в пятницу ведет к изменению внешности, ведь пятница – день красоты. Не стригитесь по пятницам, если вас устраивает ваш внешний вид.
 
Суббота
 
Вместе со стрижкой происходит оздоровление волос. Древние верили, что стрижка в этот день помогает снять грехи с души и даже улучшает карму.
 
Воскресенье
 
В день солнца стрижка может плохо повлиять на судьбу, «зарезать» ее. Но если в вашей жизни задержалась полоса неудач, попробуйте постричься именно в воскресенье, чтобы вышибить «клин клином».  

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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