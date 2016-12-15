Облепиха: 5 свойств для здоровья

Ее приятные, слегка кисловатые на вкус ягоды полезны так же, как и ее косточки, и даже кора. Этот непревзойденный букет полезных витаминов и микроэлементов вы просто не имеете право обойти стороной, в столь холодные зимние месяцы.





1. Плоды облепихи

Ягоды облепихи содержат такой набор витаминов, как: В, С, Е, К. В ягодах есть много таких кислот, как: лимонная, кофейная, винная и яблочная. А натрий, магний, железо и марганец продолжают подтверждать неимоверную пользу облепихи на здоровье человека.





Облепиха благотворно влияет на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний крови, очищая и обновляя ее. Тиамин, содержащийся в плодах облепихи, помогает организму лучше справляться с нервными перепадами и срывами, а также он замедляет процесс старения. Еще, из ягод научились изготавливать препараты, которые помогают улучшить зрение.





2. Облепиховое масло

Многие не по наслышке знают о целебных свойствах облепихового масла, которое делают как из мякоти, так из косточек, в которых полезных свойств не меньше. Облепиховое масло обладает заживляющими свойствами, а также излечивает всевозможные ожоги и кожные заболевания.





В косметологии также научились использовать облепиховое масло, благодаря которому вы будете обладать шикарными волосами. Также, если у вас имеется хронический фарингит, или проблемы с дыхательными путями, вам стоит начать использовать облепиховое масло, как в качестве ингаляции так и посредством примочек.





3. Сок облепихи

Сок облепихи отлично помогает при кашле. Его стоит смешать с медом, и принимать несколько раз в день. Ягоды можно заморозить, тогда в течение года вы сможете пользоваться ее целебными свойствами. Так, во время любого межсезонья, чтобы предупредить авитаминоз, выпивайте сок из облепихи, и никакие депрессии вам не страшны.





4. Отвары из облепихи

Всевозможных отваров из облепихи существует огромное множество. Так, одни лечат заболевания двенадцатиперстной кишки, а другие помогают при расстройстве желудочно-кишечного тракта. А чай из облепихи просто тонизирует и успокаивает организм.





5. Семена и листья облепихи

При использовании отвара из листьев облепихи, можно начать лечение ревматизма, а семена нередко действуют как слабительное.



