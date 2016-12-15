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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 16, 14:33
6 советов для красивого пресса за 1 месяц
живот
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Желание накачать рельефный пресс возникает у молодых людей. Ведь кубики на животе - показатель физического здоровья.
Накачать пресс можно как в спортзале, так и дома. Нет ограничений в прокачке мышц живота.
Если вы решили всерьез заняться прокачка пресса дома, тогда эта статья для вас
 
Программа для накачки кубов пресса
 
Упражнения, которые будут в этом комплексе, выполняйте каждый день, в той же последовательности.

 
1. Скручивания
 
Ложитесь на пол (предварительно простелив мягкий коврик) руки голову, ноги сгибаем в коленях, и плавными движениями скручиваем корпус к ногам. Делаем 15- 20 повторений, 3 рабочих подхода.
 
2. Велосипед
 
Ложимся на пол, на спину, поднимаем ноги на угол 45 градусов, представляем, что крутим педали велосипеда. Упражнения делаем 30-40 секунд с перерывами в 2 минуты, таких в 4 сета.
 
3. Поднятие ног лежа
 
В горизонтальном положении поднимаем ноги до угла в 60 градусов, такой вид исполнения упражнения позволит лучше прочувствовать мышцы живота. Делаем 3 подхода по 10 - 15 раз.
 
4. Ножницы
 
Лежа на спине, поднимаем ноги до угла 45 градусов и поочередно скрещиваем их, будто что-то обрезаем. Делаем 2 подхода по 15-20 раз.


 
5. Поочередное поднятие ног
 
Лежа на ковре, поднимаем сначала правую, потом левую ногу. Делаем столько, сколько можете, таких 3 подхода.
 
6 . Растяжка
 
Закончить представленный комплекс упражнений стоит растяжкой. Лягте на живот и прогнитесь в спине, как можно лучше прочувствовав растяжения мышц пресса.
 
Данный комплекс упражнений подойдет как для мужчин, так и для женщин. Рельефного и мощного пресса, тренируйтесь, и кубики на животе и будут не мечтой, а реальностью.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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