Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.59
USD
26.94
RUB
0.44
Леди
Красота и здоровье
15 декабря 16, 14:38
Как снять отечность лица - простые советы
лицо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поговорим о красоте, о состоянии нашего лица, а именно, об отечности и о проблемах отеков на лице.
Методы борьбы с отечностью представлены ниже очень простые и ими может воспользоваться каждый желающий.
 
Один из самых доступных методов в борьбе с отечностью, это самомассаж. Можно делать абсолютно простые движения от центра лба к вискам. Дальше следует опуститься чуть ниже, осторожно водите по векам, так как кожа на них очень тонкая и чувствительная. Поэтому усилия на веки нужно давать минимальное, давить на них и сильно растягивать не следует.
 
Дальше опускаетесь еще ниже, движения пальцами идут к кончикам ушей. Так следует делать около трех минут. Такой вот простой быстренький самомассаж по утрам в сочетании с другими методами значительно снимает отечность лица. Чтобы закрепить эту процедуру, то есть, усилить эффективность массажа, нужно прибегнуть еще к одному средству. 
 
Берете толокнянку, это такое прекрасное растение, продается в любых аптеках. Берете одну столовую ложку этой замечательной травы, естественно в измельченном виде. Засыпаете ее в термочашку либо в термос и заливаете кипящей водой. Хорошенечко закрываете и настаиваете минут 40-50. Заваривать такой вот настой следует предварительно, то есть перед массажем лица. Потом этот настой нужно профильтровать, отцедить, и использовать еле теплую жидкость. 
 
Делаете массаж как описано выше, потом берете косметический диск либо чистую полотняную салфеточку и, намочив ее в нашем отваре толокнянки, просто прикладываете на лицо, смачивая всю его поверхность. То есть, делаете как бы примочки на лице. Лучше использовать все же салфетку, чтобы просто положить ее на лицо, а через минуту снова смочить в настое, и снова положить на лицо. Эффект в таком случае будет сильнее. И в таком состоянии, с намоченной салфеткой на лице полежите минут пять – десять. 


 
Чтобы еще более усилить эффект, можете такие процедуры применять долгое время, особенно, если у вас наблюдаются постоянные отеки на лице. Желательно использовать сочетание массажа и таких вот примочек ежедневно. 
 
Также нужно отдельно отлить часть настоя, либо попросту заварить отдельно, и использовать его не для примочек, а для питья вовнутрь. Настой употреблять трижды в день, до еды за полчаса по одной столовой ложке. 
 
Итак, вы используете толокнянку в виде примочек и для питья. Принимать толокнянку вовнутрь можно до тридцати дней, то есть в течение месяца. Примочки же можно делать тоже на протяжении месяца, но лучше их делать через день, если вы планируете применять такую методику больше месяца. 
 
Вот такой вот нехитрый и простой рецепт уже через тридцать дней способен избавить вас от проблем с отечностью лица.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
6 советов для красивого пресса за 1 месяц
noimageОблепиха: 5 свойств для здоровья
noimageВ какой день лучше стричься
noimageТОП-4 маски для блеска ваших волос
noimageЙога - 4 полезных свойства для здоровья
Лента новостей