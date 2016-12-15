Как снять отечность лица - простые советы

Методы борьбы с отечностью представлены ниже очень простые и ими может воспользоваться каждый желающий.

Один из самых доступных методов в борьбе с отечностью, это самомассаж. Можно делать абсолютно простые движения от центра лба к вискам. Дальше следует опуститься чуть ниже, осторожно водите по векам, так как кожа на них очень тонкая и чувствительная. Поэтому усилия на веки нужно давать минимальное, давить на них и сильно растягивать не следует.

Дальше опускаетесь еще ниже, движения пальцами идут к кончикам ушей. Так следует делать около трех минут. Такой вот простой быстренький самомассаж по утрам в сочетании с другими методами значительно снимает отечность лица. Чтобы закрепить эту процедуру, то есть, усилить эффективность массажа, нужно прибегнуть еще к одному средству.

Берете толокнянку, это такое прекрасное растение, продается в любых аптеках. Берете одну столовую ложку этой замечательной травы, естественно в измельченном виде. Засыпаете ее в термочашку либо в термос и заливаете кипящей водой. Хорошенечко закрываете и настаиваете минут 40-50. Заваривать такой вот настой следует предварительно, то есть перед массажем лица. Потом этот настой нужно профильтровать, отцедить, и использовать еле теплую жидкость.

Делаете массаж как описано выше, потом берете косметический диск либо чистую полотняную салфеточку и, намочив ее в нашем отваре толокнянки, просто прикладываете на лицо, смачивая всю его поверхность. То есть, делаете как бы примочки на лице. Лучше использовать все же салфетку, чтобы просто положить ее на лицо, а через минуту снова смочить в настое, и снова положить на лицо. Эффект в таком случае будет сильнее. И в таком состоянии, с намоченной салфеткой на лице полежите минут пять – десять.









Чтобы еще более усилить эффект, можете такие процедуры применять долгое время, особенно, если у вас наблюдаются постоянные отеки на лице. Желательно использовать сочетание массажа и таких вот примочек ежедневно.

Также нужно отдельно отлить часть настоя, либо попросту заварить отдельно, и использовать его не для примочек, а для питья вовнутрь. Настой употреблять трижды в день, до еды за полчаса по одной столовой ложке.

Итак, вы используете толокнянку в виде примочек и для питья. Принимать толокнянку вовнутрь можно до тридцати дней, то есть в течение месяца. Примочки же можно делать тоже на протяжении месяца, но лучше их делать через день, если вы планируете применять такую методику больше месяца.

Вот такой вот нехитрый и простой рецепт уже через тридцать дней способен избавить вас от проблем с отечностью лица.



