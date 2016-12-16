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Леди
Красота и здоровье
16 декабря 16, 09:58
Бабушкин рецепт от гриппа и простуды
Простуда
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Грипп каждый раз испытывает организм на прочность, грозя осложнениями. Стояла я в аптеке за арбидолом. Голова болит, температура. Хотелось быстрей прийти домой, выпить чая и лечь в постель.
За мной в очереди стояла бабушка. Увидев меня в таком состоянии, научила одному простому рецепту от гриппа: «Еще мои родители принимали этот напиток и никогда гриппом не болели». 

Нужно взять 

1 стакан (граненый) красного сухого вина, 
по 1 чайной ложке корицы, гвоздики (приправы), сахара. 

Вино подогреть до горячего состояния, добавить корицу и гвоздику с сахаром, размешать, дать постоять 2-3 минуты и выпить перед сном. Напиток этот называется глинтвейн.

Он снимает не только симптомы простуды, но и является прекрасным средством для профилактики сердечно-сосудистой недостаточности, злокачественных образований. 

В красном сухом вине содержится ресвератрол, мощный антиоксидант, блокирующий размножение вируса гриппа. Оптимальной нормой считается 60-200 мл в день. Пить на ночь перед сном и в течение дня во время еды небольшими глоточками. 

Послушала я бабушку и на ночь выпила этот напиток. Каково же наутро было мое удивление! Я почувствовала легкость во всем организме, заложенности носа не было.

Конечно, вирус гриппа могут победить только антивирусные средства, но чтобы болезнь протекала легче и не обернулась осложнениями, применять народные средства необходимо.

Препараты от температуры я все же принимала, но, благодаря этому напитку, грипп перенесла без осложнений. Конечно, детям до шестнадцати лет и беременным женщинам этот напиток принимать не рекомендуется.
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