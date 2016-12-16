Бабушкин рецепт от гриппа и простуды

За мной в очереди стояла бабушка. Увидев меня в таком состоянии, научила одному простому рецепту от гриппа: «Еще мои родители принимали этот напиток и никогда гриппом не болели».
Нужно взять
1 стакан (граненый) красного сухого вина,
по 1 чайной ложке корицы, гвоздики (приправы), сахара.
Вино подогреть до горячего состояния, добавить корицу и гвоздику с сахаром, размешать, дать постоять 2-3 минуты и выпить перед сном. Напиток этот называется глинтвейн.
Он снимает не только симптомы простуды, но и является прекрасным средством для профилактики сердечно-сосудистой недостаточности, злокачественных образований.
В красном сухом вине содержится ресвератрол, мощный антиоксидант, блокирующий размножение вируса гриппа. Оптимальной нормой считается 60-200 мл в день. Пить на ночь перед сном и в течение дня во время еды небольшими глоточками.
Послушала я бабушку и на ночь выпила этот напиток. Каково же наутро было мое удивление! Я почувствовала легкость во всем организме, заложенности носа не было.
Конечно, вирус гриппа могут победить только антивирусные средства, но чтобы болезнь протекала легче и не обернулась осложнениями, применять народные средства необходимо.
Препараты от температуры я все же принимала, но, благодаря этому напитку, грипп перенесла без осложнений. Конечно, детям до шестнадцати лет и беременным женщинам этот напиток принимать не рекомендуется.