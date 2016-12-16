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Леди
Красота и здоровье
16 декабря 16, 13:58
5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов
сердце
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Исключение из рациона всего лишь нескольких продуктов питания поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний
Сейчас сердечно-сосудистые заболевания очень распространены. Проблема серьезная, и заботиться о своем здоровье нужно заранее, чтобы последствия не были плачевными. Помимо того, что нужно следить за своим питанием для профилактики и делать акцент на некоторых продуктах питания, в определенных продуктах нужно себе заранее отказать. Существует топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов, употребление которых может серьезно отобразиться на вашем здоровье.

В каких продуктах себе нужно отказать

Многочисленные исследования врачей были направлены на установление топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов. Конечно, вопрос очень индивидуален и требует консультации с врачом. Но на данный момент список топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов выглядит так:

1.       В первую категорию попадают продукты питания, в состав которых входят транс-жиры. В первую очередь, это выпечка, сладости, некоторые жирные сыры.

2.       Следующая, не менее опасная категория – покупные мясные изделия. А именно – колбасы, паштеты, бекон и т.д

3.       Также, для безопасности сердца и сосудов не рекомендуется употребление красной и черной икры.

4.       Следующую позицию занимает алкоголь, а именно – шампанское или другие шипучие вина.

5.       Последняя категория – пиво. Не рекомендуется употреблять больше 0,5 литра мужчинам и 0,33 литра женщинам. Конечно, о ежедневном употреблении, даже в допустимых дозах, речь идти не может.

Что лучше добавить в свой рацион?

Отказав себе в продуктах, которые входят в список – топ-5 самых опасных продуктов для сердца и сосудов, нужно дать организму взамен что-то полезное. В первую очередь – свежие овощи и фрукты, орехи, нежирные продукты, содержащие белок. Следите за своим питанием, ведите активный образ жизни, и никакие заболевания вам не страшны.

Источник: http://sunny7.ua/
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