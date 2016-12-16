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Леди
Красота и здоровье
16 декабря 16, 14:29
5 мифов о продуктах питания, в которые мы верим зря
продукты
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Диетологи из разных университетов решили организованно разоблачить продуктовые мифы, основанные на правде или полуправде о вреде или пользе тех или иных продуктов и старательно переходящие из статьи в статью о здоровом и правильном питании.
1 миф. Морская соль полезнее обычной. Это неправда. У них одинаковая питательная ценность и уровень натрия, но в морской больше минеральных веществ. Потребление и морской и обычной соли желательно ограничивать.

2 миф. Коричневый (тростниковый) сахар полезнее обычного. Это неправда: и тот и дугой могут нанести вред здоровью.

3 миф. Органические продукты питательнее обычных. Это не совсем правда. В органических больше фосфора и кислот омега-3, но белков и витаминов столько же. К тому же, все зависит от условий, в которых выращены так называемые органические продукты.

4 миф. Пробиотики жизненно необходимы нашему ЖКТ. Это неправда: человеческий организм может обходиться без пробиотиков. Если же вы решили разнообразить свой рацион, то предпочтение стоит отдать «живыми» молочным продуктам с бифидо- и лактобактериями.

5 миф. Так называемое «Правило трех секунд», которое гласит, что то, что упало, но сразу же было поднято, можно есть. Это правило, как выяснили ученые, справедливо относительно соленых и сладких продуктов, на поверхности которых просто не приживаются бактерии (например, бутербродов с джемом или балыком) и твердых мучных изделий (например, печенья). А вот упавшие пасту и сухофрукты лучше сразу выбросить: в них живет бактерия, способная вызвать инфекции мочевыводящей системы и пневмонию.

Источник: http://liza.ua/
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