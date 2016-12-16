4 полезных свойства картофеля для похудения

Однако эксперты из Франции называли 4 причины, которые помогут похудеть на картофельной диете.

Картофель предотвращает переедание. Картошка находится на первом месте в списке продуктов питания, обеспечивающих насыщения. Вам понадобится съесть всего одну картофелину для того, чтобы добиться такого же уровня насыщения, как от 10 крекеров. Употребление картофеля предотвращает переедание, поскольку он богат волокнами и пищевым крахмалом, замедляющими пищеварение и сохраняющими чувство сытости максимально продолжительный период времени. В картофелине среднего размера 4,3 г белка, что больше, чем в большинстве овощей.

Низкое количество калорий. В картофелине среднего размера содержится около 150 калорий. Однако их итоговое количество зависит от метода приготовления картофеля. Печеный или отварной картофель содержит меньше калорий, чем жареная картошка.

Насыщает перед тренировками. Поскольку картошка богата углеводами, она может обеспечить необходимое топливо для всей той энергии, что требуется при занятиях спортом. Опубликованное журналом Sports Magazine исследование показало, что углеводы увеличивают спортивные показатели при тренировках с высокой степенью интенсивности вроде марафонских забегов.

Ускоряет потерю веса. В картошке содержатся сложные углеводы, которые позволяют усилить контроль над уровнем сахара в крови, что в свою очередь укрепляет резистентность к инсулину и приводит к потере веса, как говорится в исследовании, опубликованном журналом Nutrition.



