Вред и польза пальмового масла

Пальмовое масло получают из мясистой части плодов масличной пальмы. Для изготовления продуктов применяют пищевое пальмовое масло (есть еще техническое – оно используется в косметике, мыле, свечах).





Пищевое пальмовое масло часто используют в кондитерских изделиях, мороженом, плавленом сыре, майонезе, сухариках и пр. Почему же оно так популярно? Во-первых, пальмовое масло можно использовать как консервант — оно предотвращает окисление и прогоркание продуктов. Во-вторых, оно не пригорает, потому с его помощью можно приготовить раза в три больше, чем на других, привычных нам маслах. В-третьих, оно тугоплавкое, что для пищевой промышленности является большой ценностью.





Несмотря на это, в последнее время вокруг пальмового масла разворачивают настоящие войны. Кто-то восхищается его полезными свойствами, а кто-то твердит о его опасности для организма. И кто же прав в этой ситуации?





Аргументы «против»





Те, кто считает пальмовое масло вредным для здоровья, ссылаются на большое содержание насыщенных жирных кислот и на высокую температуру плавления, превышающую нормальную температуру тела человека. По этой причине, говорят противники масла, оно комком встает в желудке, прилипает к стенкам кишечника и практически не выводится из организма. Однако это не все. Пальмовое масло еще и имеет свойство налипать на стенки сосудов, провоцируя образование атеросклеротических бляшек.





Аргументы «за»





Кто же является сторонником употребления пальмового масла? В основном — производители. К примеру, они отмечают, что по содержанию жизненно необходимых веществ с маслом не может выдержать сравнения ни один продукт. В масле много витаминов: провитамина А в нем в 15 раз больше, чем в моркови, большое количество витамина Е и кофермента Q10 (мощных антиоксидантов), которые защищают организм от свободных радикалов. Все это превращает пальмовое масло в уникальный продукт для профилактики онкологических, сердечно-сосудистых и кожных заболеваний, а также диабета.





Хотя эксперты, которых приглашают производители, намного скромнее оценивают достоинства масла: обычно они говорят о его низкой калорийности и неспособности пригорать во время жарки. Хотя это и вправду важное свойство, ведь при пригорании образуются канцерогены, которые могут вызывать в клетках организма опасные мутации.





Независимая оценка





Практически все аргументы противников применения пальмового масла разваливаются под напором реальных фактов. Дело в том, что эффективность пищеварения определяет качество пищеварительных соков, которые содержат желчь и ферменты, способные переварить даже косточки фруктов, не то что тугоплавкое масло. К стенкам сосудов также мало что может прилипнуть, ведь оно просто не может туда попасть. А если говорить об образовании атеросклеротических бляшек, то пальмовое масло наоборот предотвращает их появление, ведь оно повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.





Теперь рассмотрим позицию сторонников. Многие из них приукрашивают действительность. Как значится в докладе независимых экспертов Всемирной организации здравоохранения, который был опубликован в Женеве в 2003 году, пальмовое масло и правда упоминают как продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Но о невероятно высоком содержании витаминов, профилактических свойствах в отношении диабета и онкологии, к сожалению, речи идти не может.



