Нет – ошибкам! Макияж, который старит

Неправильный тон консилера. Если вы выбрали слишком светлый оттенок, на лице будут выбеленные зоны. А из-за слишком темного консилера женщина выглядит уставшей. Нужен тон, который максимально совпадает с оттенком кожи (или немного светлее). Еще одна ошибка – нанесение поверх консилера тонального крема. Это делает макияж небрежным. Никаких тональных основ – достаточно припудрить участки кожи, где использовался консилер.

Слишком агрессивный контуринг. Это моделирование лица с помощью бронзирующих средств. Именно контуринг позволяет «сделать» высокие очерченные скулы и тонкий нос. Но прежде чем решаться на такое преображение, подумайте – слишком четкие и ненатуральные линии добавляют возраст.

Яркие румяна. Да, румяна сегодня – тренд. Но это не значит, что их должно быть много и что они должны быть яркими. Румянец хорош на юных лицах. С возрастом, когда кожа уже далека от совершенства, розовые участки на щеках выглядят как воспаление.

Блеск для губ со сверкающими частицами. Он подчеркивает даже самые мелкие морщинки вокруг рта – это вам надо? Не стоит использовать и перламутровые тени для век – по той же причине: на фоне перламутра становятся более заметными морщины.

Склеенные ресницы-паучки. Как и румяна, сейчас это – мегатренд. Но если вам 35+, за модой лучше не гнаться – чтобы не выглядеть нелепо.



