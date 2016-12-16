Как пить вино красиво и с пользой

Им ежегодно засаживают до 8 млн. га. Причина такой популярности винограда в том, что он является одним из главных продуктов для изготовления вина.





Вино и античность





Вино входит в первый ряд важных составляющих истории человечества. Во времена античности вино считалось международной валютой и ценилось на уровне серебра и золота. На него выменивали рабов и покупали оружие.





Вино было обязательным атрибутом древнегреческих «симпозиумов», то есть встреч, на которые собирались «любомудры» для философских разговоров. Эллины пили вино разбавленным, чтобы получать удовольствие и быть в тонусе, а не пьянеть. Пить неразбавленное вино у греков считалось поступком варвара.





Христос ввёл таинство причастия, где вино символизирует его кровь. С тех на христианские праздники разрешается пить вино.

А одним из главных христианских праздников, наряду с Пасхой, является Рождество.





В Сочельник не пьют





Существует известное заблуждение, что на Рождество пить вино можно после появления на небе первой звезды. На самом деле, в Святой вечер (6 января) вино не пьют и на стол ставят только постные жареные и заправленные растительным маслом блюда.





Вкушение вина и скоромного разрешается только на следующий день — на Рождество, когда обычно вся семья собирается на семейный ужин. Лучшим из вин для таких праздников считается «Кагор» – классическое монастырское вино.





Пьём вино правильно





Виноделы советуют знать вкус настоящего вина, сравнивая культуру его употребления с пониманием искусства.

Бутылку вина нужно откупорить минут за 10-15 до начала праздника, чтобы оно успело вступить в контакт с воздухом, и его букет раскрылся всем своими ароматами.





Пьют вино из бокалов расширенных книзу. Но держать бокал следует не так, как коньячный, не согревая напиток. Кстати, именно поэтому у винных бокалов длинные ножки.





Наливают вино в бокал понемногу. Если вино качественное, оно должно «играть» на свету, а на стенках бокала, как и в случае с коньяком, должны остаться маслянистые потёки, так называемые «дамские ножки».





После глотка хорошего вина во рту остаётся вязкий привкус и ощущение «сухого и чистого рта». Оптимальная температура хранения вина дома — 10-14°С. Иными словами, вино в холодильнике не хранят и возле плиты тоже.





Женщинам всегда нужно пить дозу меньшую, чем мужчинам. В Древнем Риме, кстати, женщинам вообще запрещалось пить вино, потому что оно считалось напитком мужества. До 194 года нашей эры муж, заставший жену за употреблением этого неженского напитка, имел право её убить. После указанной даты нравы смягчились и смертная кара была заменена на развод.





Польза вина





Прежде всего, ещё раз напомним, что вино полезно только при умеренном употреблении. В противном случае всю его полезность сведут на ноль и даже в минус неизбежные проблемы с печенью. Не говоря уже о такой страшной и неизлечимой болезни, как алкоголизм.





В случае умеренного употребления, вино, особенно красное, увеличивает продолжительность жизни, за счёт того, что препятствует образованию тромбов и связанной с этим закупорке кровеносных сосудов. А следовательно, предохраняет от болезни Альцгеймера, снижает риск инсульта и инфаркта и даже рака.

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Все эти чудодейственные свойства вина обуславливаются наличием в нём природного фитоалексина – ресвератрола. Впрочем, если вы вино не употребляете, не расстраивайтесь. Ресвератрол содержится не только в красном вине, но и в арахисе, красном винограде и чернике.





Кроме того, полоскание вином защищает дёсны не хуже зубной пасты, а небольшая доза помогает снять стресс и преодолеть депрессию.





Интересно, что французы, считающиеся одной из самых пьющих вино наций в мире, входят в число лидеров по средней продолжительности жизни (81 год), опережая по этому показателю все другие развитые европейские страны. Кстати, во Франции разрешается садиться за руль при употреблении дозы не более двух стаканов вина. Правда, при этом нужно иметь стаж вождения не менее 2-х лет.





Как отличить поддельное вино от настоящего





Все вышеописанные эстетические и физиологические радости употребления вина имеют место только в случае питья качественного напитка. К сожалению, несмотря на огромное количество выращиваемого на Земле винограда, «виноградного» вина производится ещё больше. Считается, что примерно 30% от имеющегося на рынке ассортимента этого напитка - в той или иной мере фальсификат.





Самый простой тест по проверке качества вина в домашних условиях: в прозрачный бокал с вином насыпать ложку пищевой соды. Если вино посинело – значит, оно натуральное. Синтетические продукты не синеют.





Можно ещё сделать так. Набираем в пузырёк вина и погружаем его в сосуд с водой, закрывая горлышко пузырька пальцем. Опускаем пузырёк в воду горлышком вниз и отпускаем палец. Если вино быстро смешалось с водой – значит, оно не натуральное.





Покупать вино желательно в фирменных магазинах, отдавая предпочтение известным и не дешёвым маркам. Марочное вино разливают только в бутылки из тёмного стекла. Пробка должна быть крепкой, не крошащейся и без признаков плесени.





Бытует мнение, что вино должно быть выдержанным. На самом деле, обычное вино не хранится долго. Со временем оно киснет и превращается в уксус. Вина, которые благодаря специальным технологиям хранятся от 25 до 100 лет, стоят очень дорого.





Помощь всем, у кого есть проблемы с употреблением алкоголя.





In vino veritas





Этот латинский афоризм приписывается Плинию Старшему, тому самому, от лица которого ведётся повествование в стихотворном шедевре Иосифа Бродского «Письма римскому другу».

Однако полностью это выражение звучит так: «In vino veritas, in aqua sanitas», что переводится довольно неожиданно « истина в вине, но здоровье в воде».