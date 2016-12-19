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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 16, 12:27
Можно ли употреблять продукты из сои: польза и вред
соя
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На сегодняшний день мало кто говорит, что полезные свойства сои на сегодняшний день почему-то приуменьшены.
Поэтому, далее в статье мы попытаемся более подробно рассказать, в чем основная польза продуктов из сои для здоровья.

Мало кто знает, что соя – это настоящий кладезь таких полезных веществ, как: 

витамины группы В (В1, В2, В4,В5, В6, В9),
витамины С, Е, РР и Н,
бета-каротин (витамин А). 
 
Помимо этого, в соевых бобах содержатся такие микроэлементы, как: 

натрий,
магний,
кальций,
калий,
фосфор,
йод,
бор,
цинк
и железо.
 
Поэтому, те, кто утверждают, что продукты из сои практически не несут особой пользы для организма – глубоко заблуждаются. Более того соя, также, оказывает и лечебное воздействие на наш организм.

Соя: полезные и лечебные свойства 
В современном мире соя и продукты из сои – это настоящая находка для вегетарианцев. По своему составу и высокому проценту содержания белка соя не уступает многим продуктам.

Особую пользу соевые продукты составляют для людей с таким рядом заболеваний как:

диабет,
язва,
гастрит,
остеопороз,
а также при заболеваниях сердца.
 
Благодаря тому, что в состав соевых бобов входят такие полезные вещества как стахиозы и раффинозы – это помогает активно стимулировать рост необходимых бифидобактерий в кишечнике. В свою очередь, именно этот фактор позволяет уменьшить риск образования рака и других злокачественных опухолей в кишечнике.

Не менее соя полезна и тем, кто желает похудеть. Существует так называемая соевая диета, благодаря которой можно легко избавится от лишнего веса. Соевые бобы оптимизируют процесс метаболизма жиров в организме, тем самым уменьшая количество вредного холестерина. А еще соя обладает желчегонным эффектом.

Особенно соя полезна для женского организма, который перестраиваться во время менопаузы. Также, продукты из сои, благодаря большому содержанию кальция помогают укрепить ногти, волосы и зубы.

Источник: http://feelgood.ua/
 
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