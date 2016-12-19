Можно ли употреблять продукты из сои: польза и вред

Поэтому, далее в статье мы попытаемся более подробно рассказать, в чем основная польза продуктов из сои для здоровья.





Мало кто знает, что соя – это настоящий кладезь таких полезных веществ, как:





витамины группы В (В1, В2, В4,В5, В6, В9),

витамины С, Е, РР и Н,

бета-каротин (витамин А).

Помимо этого, в соевых бобах содержатся такие микроэлементы, как:





натрий,

магний,

кальций,

калий,

фосфор,

йод,

бор,

цинк

и железо.

Поэтому, те, кто утверждают, что продукты из сои практически не несут особой пользы для организма – глубоко заблуждаются. Более того соя, также, оказывает и лечебное воздействие на наш организм.





Соя: полезные и лечебные свойства

В современном мире соя и продукты из сои – это настоящая находка для вегетарианцев. По своему составу и высокому проценту содержания белка соя не уступает многим продуктам.





Особую пользу соевые продукты составляют для людей с таким рядом заболеваний как:





диабет,

язва,

гастрит,

остеопороз,

а также при заболеваниях сердца.

Благодаря тому, что в состав соевых бобов входят такие полезные вещества как стахиозы и раффинозы – это помогает активно стимулировать рост необходимых бифидобактерий в кишечнике. В свою очередь, именно этот фактор позволяет уменьшить риск образования рака и других злокачественных опухолей в кишечнике.





Не менее соя полезна и тем, кто желает похудеть. Существует так называемая соевая диета, благодаря которой можно легко избавится от лишнего веса. Соевые бобы оптимизируют процесс метаболизма жиров в организме, тем самым уменьшая количество вредного холестерина. А еще соя обладает желчегонным эффектом.





Особенно соя полезна для женского организма, который перестраиваться во время менопаузы. Также, продукты из сои, благодаря большому содержанию кальция помогают укрепить ногти, волосы и зубы.



