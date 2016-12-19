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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 16, 12:31
Разгрузочный день для похудения и укрепления здоровья
Разгрузочный день для похудения
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Череда новогодних праздников является тяжелым испытанием для нашего организма.
Не стоит забывать о разгрузочных днях после обильного новогоднего застолья. Разгрузка поможет  избавиться от избытка жидкости в организме, которая успела накопиться из-за большого количества соленой и нездоровой пищи. Необходимо вывести шлаки, которые возникли в связи с несбалансированным питанием  и недостатком растительной пищи. 

Выберите эффективную разгрузку для вашего организма. Это могут быть как трехдневные диеты, так и более продолжительные. 

Яблочная разгрузка – одна из самых популярных разгрузочных дней. Желательно употреблять только зеленые яблоки, в них меньше сахара, и выпивать два литра чистой воды в течении дня. Если чувство голода не отпускает, можете разрешить себе стакан нежирного кефира.

Гречневая разгрузка. Разгрузочный день на гречке - чень простой вариант очистить организм. Для любителей этой крупы такая разгрузка не принесет никакого дискомфорта. Необходимо запарить 250 г. гречневой крупы двумя стаканами кипятка, либо залить гречневую крупу кефиром и поставить на ночь в холодильник. Не забывайте в течении дня выпивать достаточное количество воды для вашего организма.

Кефирная разгрузка. В течении разгрузочного дня разрешается только кефир. Но не стоит терзать свой организм и пить кефир 0% или 1% жирности, можно выбирать кефир и с высоким процентом жирности. Это даст возможность вашему организму насытиться быстрее. 

Монодиета. Любая монодиета станет хорошей разгрузкой, так как организм перестраивается на один продукт и получает максимум пользы от всех его чудотворных качеств. Cамодостаточными продуктами  для такой разгрузки могут быть виноград, капуста, морковь, овсяная каша. Идеально подойдут сезонные фрукты и овощи.

Важно не делать разгрузочный период слишком долгим в ущерб самочувствию. Заботьтесь о своем здоровье и позволяйте организму получать витамины из богатого разными продуктами рациона.

Источник: http://feelgood.ua/
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