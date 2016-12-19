Какую опасность для здоровья таит в себе Интернет

Какую опасность таит в себе Интернет: факторы риска





Бесконечные прогулки по просторах Интернета с целю найти полезную информацию или просто фильм, а также провести 2-3 часа (в лучшем случае) в какой-то социальной сети – это реалии современного мира. И пусть мы уже давно смирились с тем, что Интернет является не только полезным источником, но и той системой, которая отнимает у нас кучу времени и даже сил, отказаться от него мы не можем. Это называется зависимостью. Слово не ново. Но врачи уже давно окрестили эту болезнь как нетоголизм.





В чем опасность Интернет-зависимости?





Виртуальная реальность очень сильно поглощает. И кстати, эта зависимость формируется гораздо быстрее, чем, к примеру, вредные привычки – алкоголь, курение и даже наркотики. Специалисты установили, что на создание нетологизма нужно всего 6 месяцев. И когда он сформировлаась у человека, то человек готов пожертвовать реальным общением с людьми, сном, работой, чтобы посидеть в Интернете. Но это всегда ведет к психическим расстройствам и влияет на здоровье, в первую очередь на качество сна.





Симптомы Интернет-зависимости





1. Вы ощущаете ейфорию во время работы за компьютером или с гаджетом.





2. Вы перестаете контролировать время.





3. Пренебрегаете своими прямыми обязанностями.





4. Вы чувствуете тревогу, когда вы не в сети.





5. Скрываете от родных реальное время, проведенное в Интернете.





6. Прогуливаете работу или учебу, чтобы посидеть в Интернете.





7. Головные боли, отсутствие аппетита, проблемы со сном.





Причины Интернет-зависимости





От нетологизма зачастую страдают молодые люди до 30 лет и школьники. Для этих людей Интернет становиться тем местом, где они могут скрыться от насущных проблем. Таким образом, они подменяют реальную жизнь на виртуальную, где все красиво, а любую проблему можно исправить, свернув окно или выключив телефон. Но вернувшись в реальность, где такая возможность не предоставляется, нетологолик снова погружается в виртуальный мир.





Но все бы ничего, но Интернет никогда не сможет заменить живого общения. Сказать комплимент и пролайкать фотографии никогда не станут равнозначными действиями.





По статистике, в мире живет 10% Интернет-зависимых от всего количества Интернет-пользователей.

В мире активно ведется борьба с Интернет-зависимостью. Но психологи утверждают, что такие люди очень трудно идут на контакт и редко открываются.





Самую большую зависимость у человека провоцируют компьютерные игри и социальные сети. Согласитесь, спать вы не идете до тех пор, пока не пролистаете ленту Инстаграма, Фейсбука, Твиттера, не посмотрите новые ролике на Ютубе. Вы скажете, мол, что же плохого в том, что я хочу знать, что происходит в мире, в жизни моих друзей и близких. Такая мысль бесспорно имеет право на существование, но если вы стали замечать, что руки у вас чешутся обновить свои соц.сети много раз за день – это повод для беспокойства.





Возможно, вам нужно задуматься над этим и уделять больше времени чему-то другому.



