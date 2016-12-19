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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 16, 12:38
Улучшить зрение: простая гимнастика для глаз
зрение
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Постоянная работа за компьютером, гаджеты – все это влияет на зрение.
Сегодня большинство людей проводит свое время перед экранами. Это могут быть компьютеры, телефоны, планшеты, читальные книги, телевизоры. От постоянного напряжения глаза устают и это приводит к снижению остроты зрения.

Если у вас орлиное зрение, то вы все равно должны давать вашим глазам отдых и делать зрительную гимнастику для глаз.

Так как глаза работают мускулами, то в первую очередь надо тренировать мускулы. Для этого нужно делать движение глазами утром и вечером по 20-30 раз. Движения должны быть плавными, без рывков. И не забывайте моргать.  

Гимнастика для глаз

Улучшить зрение вам поможет несколько советов, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить зрение:  

Шторки. Быстро моргайте в течение 2-х минут. Это поможет наладить кровообращение в зоне глазного яблока.

Смотрим в окно. Для этого налепите на окно маленькую круглую бумажку. Затем отводите взгляд на дальний план, а после – на бумажку. Можно делать фокус на разных удаленных объектах. 

Большие глаза. Сядьте ровно и зажмурьтесь крепко на 5 секунд, затем откройте глаза. Повторяйте это гимнастическое упражнение как минимум 10 раз.

Массаж. Нажимайте на верхнее веко трема пальцами руки и делайте круг. Упражнение продолжайте 2-3 секунды. Это помогает наладить приток глазной жидкости и не дает глазу пересыхать.

Рисуем картинку. Закройте ваши глаза на несколько секунд и представьте что-то хорошее. А затем прикройте глаза теплыми ладонями. Эффект вы почувствуете сразу.

Стреляем глазами. Эта гимнастика известна каждому еще с детства. Вам нужно обводить ромб, рисовать круг, прямые линии, квадрат. 

   

Как улучшить зрение?

90% информации о внешнем мире мы получаем именно через глаза. Поэтому, помимо гимнастики для глаз, важно употреблять полезные продукты для зрения.

Морковь — в этом корнеплоде содержится в первую очередь рекордное количество витамина А (каротина), который в сочетании с растительными маслами существенно улучшает зрение.

Черника - в чернике содержатся витамины С, В1, В2, А, дубильные вещества, пектины, яблочная, янтарная и молочная кислоты, большое количество марганца. Полезна черника для тех, кто каждый день напрягает глаза, она улучшает кровообращение в сетчатке и может снять напряжение и спазм зрительного нерва.   

Морская рыба за счет жирных кислот Омега -3 помогает укреплению мышц глаза, улучшает кровообращение в органах зрения.

Простые упражнение и полезные продукты для глаз помогут вам улучшить свое зрение и не волноваться за то, что оно может резко упасть. Главное, выполнять все регулярно и советоваться с врачом.

Источник: http://sunny7.ua/
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